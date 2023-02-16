北北桃基新屋市場「起風了」！去年新建案銷售率全跌破50%

據住展雜誌統計，2022年北台灣新成屋、預售屋建案總規劃戶數共計86,245戶，累計成交戶數為29,550戶，剩餘戶數為35,586戶，平均整體銷售率約45.4%，較2021年下滑14.7個百分點，年衰退幅度為2015年以來最大，房價下修壓力增大。

以縣市來看，2022年北台灣新建案平均銷售率，由高至低依序為宜蘭地區63.2%、新竹地區53.2%、基隆市49%、台北市46.8%、新北市44.7%、桃園市40.7%；與2021年相比，除基隆市外，其他縣市銷售率皆呈現衰退，並以新竹地區降最多。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，去年北台灣新屋市場平均整體銷售率低於50%，顯示新建案市場已供過於求；棘手的是，大環境不利房市發展下，日前市場買氣已無法及時消化去年12月出現的千億推案量，緊接著年後至329檔期，北台灣尚有上千億元案量將釋出，若買氣遲未有起色，接下來建案面臨的競爭壓力將與日俱增。

2020、2021年新建案銷售率皆突破七成、稱霸北台灣的新竹地區，2022年銷售率53.2％，年降24.3個百分點。不過新竹地區銷售率大幅下滑，主因為寶山銷售率僅26.8％，拉低全區平均。新竹其他區域銷售率都還在50%之上，尤其推案量相對少的竹市香山及竹縣湖口、關西、芎林，銷售率都超過70%。

成采錡表示，去年第4季北北桃房市入冬時，新竹市場買氣仍穩健，不過自《平均地權條例》修正案三讀後，今年市場氣氛明顯轉冷，建案成交步調放慢，將壓縮房價成長空間。