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去年大漲的新竹房市今年續強？專家建議從兩重劃區覓潛力亮點

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
信義房屋竹二區協理張家榮。記者李珣瑛／攝影
信義房屋竹二區協理張家榮。記者李珣瑛／攝影

新竹房價近兩年已從3字頭喊到7字頭，今年是否仍能維持強勢？房產專家認為，首購族要找總價1,500萬以內的三房產品已屬不易，買盤呈從蛋黃區外溢、輻射的現象。新竹房市將轉為自用當道，自住客可往潛力亮點區域如竹北市省道以西的華興重劃區、及國道以東的水瀧重劃區找房。

信義房屋竹二區協理張家榮表示，現今趨勢，供給仍少、需求持續觀望。需求方面，大新竹房市主要靠科學園區的園區客支撐，隨著去年科技廠的產能轉為疲弱、房市相關政策如平均地權條例即將上路，雖不至於影響房價，但會影響園區客轉為相對保守，會以自身財務整體作盤算，買房不會貿然躁進；但因新竹市、竹北地區仍是園區客上班的生活圈，園區客仍深刻感受區域發展、科技業擴廠等消息，因此購屋動能仍存在，不急於此時出手。

張家榮指出，供給方面，屋主早些年前進場成本低，也多沒有資金需求，而過去2年竹北房市從單價27、28萬，漲到60-70萬，雖然房價很高，但想出售的人擔心賣掉買不回來，因此市場上因急售的物件不多，因此供給量並不多。

「2023年，房市將轉為自用當道」張家榮建議，居住剛需仍可持續進場；過去新竹地區總價1,500-1,800萬的三房產品熱銷，但隨著前年房市熱，要找此價位的三房產品已不易，因此買盤有從蛋黃區外溢、輻射的現象，張家榮建議，剛需進場可往潛力亮點區域華興重劃區、水瀧重劃區找房。

他指出，這兩區皆為從精華地段向外擴充發展的區域，因此房價相對親民，也有一定的生活機能，華興重劃區單價約為40-45萬，與以高速公路為界的高鐵特區單價約50-60萬相比，親民許多。

AI科技園區陸續有科技大廠進駐，園區客居住需求也帶動鄰近的水瀧重劃區房市，張家榮表示，水瀧重劃區與縣治三期僅隔一條馬路，若以屋齡10年內的新古大樓來看，前者單價約40-45萬，後者單價約45-50萬，視屋齡與建商品牌而定，具有價格優勢。

張家榮分析，平均地權條例未來實施上路，新屋銷售價若是讓消費者卻步、預售屋又不可換約的情況下，將導致消費者選擇產品項目縮減，反而只能轉戰中古屋市場，首選為標準3房型產品，市場指名度高。

重劃區 房市

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