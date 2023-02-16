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浩鼎前驅型化療新藥OBI-3424 獲TFDA核准二期臨床試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）今（16）日公告，該公司開發的前驅型化療新藥OBI-3424，已獲得衛福部食藥署（TFDA）核准進行第二期人體臨床試驗【人體臨床試驗】新藥被發明後要進入市場前，需經過三階段人體臨床試驗，完成所有人體，平均需要四至七年時間，受試者由第一期的5至20人，到第三期1\,000至5\,000人，整個流程花費可達數千萬甚至數億美元。臨床試驗【臨床試驗】臨床試驗是指新藥發展過程中，在實驗室證明有效後，必須再透過動物及人類的試驗來測試藥物的安全性及有效性。臨床實驗依風險性及試驗規模來分別，依序為動物試驗、第一期、第二期及第三期人體臨床試驗。愈前期的試驗，風險愈高而花費較少，愈後期的試驗，風險較低，但投資成本愈高。開發一項新藥平均需要費時10至15年，花費3億至5億美元研發成本，其中三分之二以上的經費是用在臨床試驗階段。

浩鼎表示，OBI-3424在癌細胞過量表現的AKR1C3酵素作用下，會選擇性地釋出強效DNA烷基化劑，啟動殲滅癌細胞的機制。此試驗將以免疫組織化學染色法（Immunohistochemistry, IHC）測試受試者腫瘤的AKR1C3表現，作為二期臨床試驗收案條件。OBI-3424這次獲得TFDA核准進行第二期人體臨床試驗，預計2024年完成二期臨床收案。

根據IQVIA公開的研究報告，全球2021年整體抗腫瘤用藥市場規模為1,850億美元，複合年成長率10.7%；浩鼎研發中前驅型化療新藥OBI-3424尚處於臨床試驗階段，適應症開發以尚未被滿足醫療需求為主要目標，未來將綜合考量公司整體產品線發展與佈局後，擬定開發策略。

浩鼎

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