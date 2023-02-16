大宇資獲電影《咒》IP授權 推改編恐怖遊戲

遊戲研發商大宇資（6111）今（16）日宣布與恐怖電影《咒》合作，獲得IP授權，未來全力投入開發這款改編電影的恐怖遊戲，藉此挹注營運成長。

據悉，《咒》被稱為是台灣史上最恐怖電影《咒》，2022年上映創破億票房好成績，入圍第59屆金馬獎13項大獎，抱回最佳剪輯與最佳音效獎，獲譽為近年來恐怖神作。

大宇資訊在2022年以改編電影的恐怖遊戲《女鬼橋：開魂路》，獲得好成績，並在2023台北國際電玩展上奪下「台灣研發遊戲」金獎殊榮，被外界公認相當擅長開發恐怖遊戲，而本次遊戲《咒》的開發團隊，也將以《女鬼橋》成功經驗為基礎，加上文創能量優勢，為《咒》IP注入新生命。

此外，《咒》遊戲製作人張蓁元，擁有20年遊戲產業經驗，曾參與《軒轅劍柒》、《女鬼橋：開魂路》開發，不論是遊戲效能、技術層面或是美術設計，都有十足自信。

張蓁元表示，恐怖遊戲的主軸，其實不光只是用畫面嚇人，重要的是，要說出一個「好故事」，以熟悉的台灣文化、民俗信仰堆疊恐怖氛圍，引領玩家進入全新敘事中。

遊戲《咒》將接續電影帶給人的氛圍恐懼，並且主打電影式遊戲。由於大宇資去年首次以改編電影的恐怖遊戲《女鬼橋：開魂路》創佳績，銷售開出紅盤，因此市場預料接下《咒》IP授權後，有望將「台味恐怖遊戲」推向世界，成為恐怖遊戲領導品牌。

大宇資去年12月營收2.89億元，攀上近半年以來高峰後，今年元月營收略回檔，來到1.13億元，月減60%、年減49%。展望未來，由於大宇資去年第4季認列出售《仙劍奇俠傳》IP利益約6億多元，約當貢獻每股純益7元，法人推估大宇資去年在業外挹注下，全年每股純益上看一個股本，而今年則力拼本業持續成長。