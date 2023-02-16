生技產業潛力無窮 蔡明興提投資方向

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
生策會16日舉行年會，邀請生技、金融等各界大老出席，盤點我國生技產業現況。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
生策會16日舉行年會，邀請生技、金融等各界大老出席，盤點我國生技產業現況。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「未來新藥開發、體外檢驗與國際藥物代工，將會是生技業中最具發展潛力的產業！」富邦金控董事長蔡明興16日出席生策會年會時表示，台灣研發能力強大、成本便宜與人才多，藥物法規完整，生技產業未來仍有很多發展空間。生策會顧問許勝雄則建議政府，持續完善法規、強化跨域平台與增加國際交流。

增加國際交流

行政院長陳建仁以影片致詞說，他2020年曾擔任生策會（國家生技醫療產業策進會）的總顧問，如今以不同身分回來感到很開心。陳建仁表示，2017年起舉辦的台灣醫療科技展，至今已經成為亞太規模最大的醫療展，而台灣生技業產業規模已經突破1兆元，他強調，國家有強大的生醫產業才能協助民眾渡過疫情、維護國民健康。

蔡明興則說，台灣生技產業規模為1.3兆，雖然比香港的5兆、日本的15兆低很多，但台灣過去10幾年讓產業規模翻倍，因此他很看好未來生技產業發展。他指出，在2020到2022年間，美國生醫創投成長率一度高達62.23%，高於過去的16.84%，現在疫情趨緩也有30%，台灣需要擴大與國際合作。

生技產業發展良機

「這其中包括藥物開發、醫療服務、體外檢測等產業。」蔡明興表示，全球邁向高齡化社會，且亞太的生醫市場快速成長等因素，都對台灣的生技產業有利，台灣近年來的新藥研發量也是以倍數成長，可以與國際醫藥公司授權合作，且比起鄰近國家，台灣的研發成本相對低很多，對新藥、醫材研發很有利。

他提到，台灣的研發能力厚實，最好的人才大多從事醫學、化學、生化等科系，國內高達26個醫學中心、124家臨床試驗醫院，且規章制度與管理標準完善，具有很多新藥開發審查經驗，審查時間也與國際差不多，加上最近政院通過《再生醫療》2法，對於未來再生醫療、數位醫療與精準醫療都有很大的幫助。

關注新藥開發

因此，蔡明興直言，他相當關注高齡化的醫療照護，若能以智慧科技提升照護品質與效率，將會是很具有潛力的地方；另外，在高齡化社會下，維持個體尊嚴、高品質生活能力的科技應用也是值得注意的，還有新藥開發可關注具開發醣類分子與多藥物綜合開發的藥廠，還有體外檢測產業與保險業的結合。

蔡明興也說，台灣的國際藥物代工（CDMO）也是很有潛力的產業，透過代工可以增加國際合作，同時提升國內製藥量能。生策會顧問許勝雄則建議政府以4個方向強化我國生醫產業：一、完善法規環境，與時俱進調整立法、協助業者降低投資風險；二、參考矽谷、科學園區經驗，打造完整產業生態鏈。

應培養跨域人才

三、增加醫療、金融、資通訊產業的跨領域人才培養，許勝雄說，許多傳統科技大廠如廣達、緯創、鴻海等，都有在既有資通訊產品基礎上，廣泛結合生技領域的技術，跨域溝通與平台非常重要；四、增加國際交流，彌補國內市場不足的狀況，他強調，不只台灣廠商要走出去，也要設法吸引國外廠商投資台灣。

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