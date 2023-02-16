台塑越南河靜鋼廠 熱軋新價每公噸大漲1877元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

台塑（1301）越南河靜鋼廠新盤價16日出爐，熱軋底材每公噸大漲62美元、約當新台幣1877元，高於中鋼（2002）漲幅。

中鋼董事長翁朝棟說，中鋼熱軋新價每公噸漲1200元，河靜一口氣大漲1877元，中鋼「用心良苦」預留上漲火苗，蓄積第2季續升動能。

16日越南河靜鋼鐵4月盤價，熱軋每公噸調漲62美元、線材調漲50美元，交期基本落於3至4月間。河靜表示，漲後熱軋約每公噸CIF697～705美元，線材約CIF665～675美元，以上都是到胡志明市價格。

河靜表示，新年度至今由於美元指數自高點下跌後波動不大，加以冶金煤以及鐵礦砂原料價格仍處高檔，部分地區如歐洲、印度等都出現相對較強需求，國際鋼市基本面呈平穩上揚局面，再斟酌客戶近期營運狀況，河靜鋼決定越南內銷報價適度調漲。

中鋼 越南

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