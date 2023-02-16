台塑越南河靜鋼廠 熱軋新價每公噸大漲1877元

2022年10月國境開放以來，出境旅遊並未出現大家想像中的報復性出國潮，多數人對出國還是抱持暫時觀望的態度，而且旅遊的型態明顯發生改變，例如旅遊成本變高、旅遊天數變長、深度及自然的旅遊行程增多、旅行團以小團體居多等，而讓人感到意外的是，高端（高消費）旅遊市場完全不受影響，不但快速復甦而且蓬勃發展。

2023-02-16 11:27