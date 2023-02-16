星宇3天飆漲48.47% 「K董」身價暴衝至600億元

星宇航空（2646）3天飆漲48.47%，「K董」張國煒出頭天!「K董」是星宇最大股東，再加上持有長榮航（2618）近10%的股權，「K董」身價衝600億元。

長榮集團兄弟鬩牆家變後，「K董」選擇走自己的路創立星宇航空，開航首月時運不濟遇上百年大疫，星宇航空開航4年來累虧達百億元，創業故事引起市場各種多空論戰，不少網友也曾經酸「小錢，老闆虧得起」、「運氣不好的少主」、「被空降哥哥欺負才開星宇的」….等，但也有不少支持小K及星宇的鐡粉，一路以來情義相挺。

星宇航空2月16日股價衝上掛牌以來的新高，最近短短3個交易日，星宇航空漲幅高達58.7%，全面推升張國煒的身價，以星宇航空股本181.17億元來計算，張國煒持股約77%，張國煒手上的星宇持股市值為411億元，再加上他手中持有的長榮航空達9%的持股，張國煒身價一舉暴衝600億元。

星宇航空2月14日情人節當天宣布台北-洛杉磯航線訂於4月26日開航，這對於星宇航空來說是營運上的重大突破，從亞洲線開始跨足長程線開始，投資人開始壓寶星宇航空未來成長力，星宇航空股價自19.7元開始啟動慶祝行情，連續3天飆漲，其中，今(16)日收盤狂漲23.16%，股價來到29.25元。

這吸引買盤強力進場買進，還有星宇航空元月營收繳出15.23億元，月增率58%，年增率1295%，其中，客運營收為14億元，月增71%，年增2407%，法人推估，星宇航空不用等第1季，元月就已經開始獲利，轉虧為盈的利多加持，星宇航空近三日股價價、量齊揚股價全面噴出。

星宇航空目前飛航峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等航點，共 15個城市，4月26日洛杉磯航線開航後，將可開啟轉機市場，讓旅客便捷的往返北美及亞洲各大城市。

星宇航空機隊並持續按規劃擴張，目前共有19架航機，包括13架A321neo、四架A330neo及兩架A350，目前A350已投入於亞洲區域航線服務，為4月的洛杉磯航線暖身，機隊數預計於2025年前達到39架。