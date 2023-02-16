律師、造型設計師日常大公開！TikTok 年度創作者開箱多元酷職業

年後求職夯，無論是想踏入不同產業、或是準備出社會的新鮮人，TikTok 2022 年度十大創作者中來自法律界的毒蕭律師（@narcos_lawyer）和美髮業的設計師 Eagle（@tiam.eagle），都變身前輩秀出意想不到的職業日常，用創意內容讓粉絲一探不同領域、吸收專業知識，打開酷職業的神秘大門。

律師前輩 – 毒蕭律師：不只法條，理解「人」更是法律人日常

律師日常除了複雜法條，最重要的是？平日專職律師、假日化身影音創作者的 TikTok 創作者毒蕭律師分享，理解「人」也是重要工作。毒蕭律師點出，除了運用法律幫助當事人理性解決問題，律師也必須運用同理心和專業態度，理解當事人的心情，並真誠與當事人對話。

也因為法律類型多元、側重面向也不同，了解自己的使命非常重要。選擇專攻毒品相關法律的毒蕭律師，就是因自己在入伍時，發現人們可能因欠缺法律知識、資源接觸毒品、觸犯法律，而在心中種下了一顆種子，希望能運用專業知識幫助更多人了解法律，進而踏上律師路。

回首律師生涯，毒蕭律師坦承工作並不輕鬆，除需要奔波在現場和法庭之間，也常要面對棘手案件。即便繁忙，想要持續將知識帶給大眾的毒蕭律師，在工作之餘選擇透過 TikTok 創作分享法律內容，運用創意易吸收的短影音拆解法律知識，結合時事、吸睛素材，讓觀眾能更親近、了解法律。

這樣的努力，不只讓毒蕭律師在 TikTok 收穫許多粉絲、讚數破百萬，更為社群帶來許多正面支持。毒蕭律師就收到許多粉絲的暖心回饋，粉絲因為看到毒蕭律師推出的新型態詐騙手法系列影片為例，而發覺自己可能遭到詐騙而能及時因應，免於受害。

「我就是在做自己認為對的事！」即使辛苦，毒蕭律師堅持走在自己的法律路，一路上也有 TikTok 社群的支持，讓他能夠持續分享知識，接下來，毒蕭律師也會持續貫徹自己的理念，透過創意手法讓法律知識更容易理解，將知識帶給更多人。

造型設計師前輩 – Eagle：用每一天，實踐對美的追求！

一個吸睛髮型背後，是誰在把關？TikTok 超紅造型設計師 Eagle 分享，除了髮型師必備的剪、洗、燙、染、護髮技能，更要懂得客人想要的美。「每個人都希望可以保持最美好的樣子。」，而對 Eagle 來說，設計師的工作就是透過髮型實現每個人對美的追求，而從設計師到短影音創作，則是延伸這份能量，讓在髮廊的美麗設計，可以分享給觀眾、啟發更多創意。

設計師的工作首重創意和獨特性， Eagle 在工作之餘，就積極學習不同設計知識、攝影技巧，並選擇透過 TikTok 與設計界交流設計。除了透過短影音分享自己和夥伴打造的精美造型， 為社群帶來不同創意點子，也透過 TikTok 平台接觸到廣大觀眾，累積破30萬同樣愛美的粉絲。

設計師的工作繁忙，除了不斷追求美的設計，也要處理各種店內行政、對外行銷的店務工作。對 Eagle 而言，粉絲與客人的支持是他能在忙碌日常中，持續向前的原動力。Eagle 開心提到，自己就有來自屏東的粉絲當日來回桃園，就只為讓 Eagle 進行改造，展現滿滿支持，也讓 Eagle 備感溫暖。

因為持續的努力還有社群的支持，Eagle 打造了屬於他的獨特品牌，並在 2022 年成功擴展三家分店，個人單月業績突破兩百萬！展望未來，對美充滿熱情的 Eagle 邀請更多夥伴加入創作行列，一起透過創意實踐美，幫助人們活出最美好的模樣。