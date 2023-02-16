7-11串聯逾百家公益與社企夥伴 啟動公益友善商店計畫

7-ELEVEN自1988年成立「把愛找回來」公益募款平台，成立35年至今支持超過上百家公益團體、幫助上千萬人次，串聯逾6,600家7-ELEVEN門市，聚焦「公益金三角」綠色生活、樂齡友善、數位公益，提供ibon捐款、OPEN POINT APP線上捐款、公益認捐物資、緊急募款等多元公益勸募管道，去年整體勸募金額成長超過1成，今年勸募能量持續成長。

7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台搭建社福團體與民眾善意分享橋梁，多元的勸募管道長期被消費者倚賴使用，如近期土耳其震災募款，於一天內主動聯繫社福團體於ibon、OPEN POINT APP上啟動緊急募款專案，並配合衛福部提供最即時的緊急募款管道，今年累計至今，OPEN POINT APP捐款筆數較去年同期成長10倍以上。

7-11把愛找回來公益服務平台於2021年首創結合超商、社會企業、社福團體三方架構「超商永續 循環經濟【循環經濟】循環經濟（Circular Economy）的概念最早是由英國環境經濟學家大衛‧皮爾斯和克里•特納（R. Kerry Turner）於1989年提出。工業革命以來人們一直採用線性生產消費模式，不斷地消耗有限的資源，循環經濟則是建立循環利用資源的經濟發展模式，形成「資源、產品、再生資源」的循環，使整個系統產生極少的廢棄物，甚至達成零廢棄的終極目標。 」，連續兩年和中華民國腦性麻痺協會、零廢棄時尚社會企業Story Wear共同合作推展「加減新生活計畫-福企好CHIC」，回收7-11門市塑膠瓶近7公噸、使用庫存牛仔布3,400碼，由腦麻兒媽媽製作，最後再透過7-11預購銷售，完成可循環式公益服務，至今超過2萬人次響應購買的永續商品，提供近百個非營利組織家庭就業機會，陸續獲得海內外9個指標性永續獎項肯定。

另外，根據衛福部調查，預期2025年會進入超高齡社會。7-11把愛找回來公益服務平台自2014年即關注高齡照護議題，陸續攜手一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院、畢嘉士基金會等公益團體啟動「好鄰居送餐隊」、「好鄰居健康教室」、「幾點了咖啡館」與「樂齡店」等服務計畫，業界首創行動持續結合超商場域和服務，期望提升消費者對於高齡長輩友善議題的關注與認知，至今已影響近百萬人次。