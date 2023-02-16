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房貸補貼出爐 單身、小宅、桃中南高最受惠

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

政府新的房貸補貼政策出爐，對僅有1戶自用住宅購屋貸款進行補貼，但有家戶所得120萬元以內，同時北市核貸金額850萬（總價約1200萬以下），北市以外房貸核貸金額700萬元（總價約1000萬元以下）的條件進行補貼，一次撥放每戶3萬元，專家指出，預估單身族、小宅與桃、中、南、高區域最受惠。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以補貼限定的條件來看，小宅、單身族最容易跨過門檻，但若以區域來看，去年前三季核貸房貸金額六都加上新竹地區，較容易符合條件的則是桃園、台中、台南與高雄市，而官方預估將有55萬戶房貸族受惠。

根據聯徵中心統計，去年前三季30~40歲購屋的族群，銀行授信額度北市平均為1530萬元，新北市為1016萬元，新竹縣982萬元，新竹市929萬元，都明顯高於補貼標準，較容易符合條件的是桃園市751萬元，台中市813萬元，台南市688萬元，高雄市713萬元。

曾敬德指出，單身族較容易符合條件，一來個人所得金額容易比雙薪家庭低，同時單身族可能需要空間也比較小，貸款總價設定容易在條件之內；而這兩三年在都會區購屋的核心家庭，通常購買2~3房的產品，房貸金額動輒千萬，這類族群可能上有老下有小，也就是俗稱的「三明治」族群，要符合條件可能不太容易。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房貸 自用住宅

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