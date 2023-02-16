房貸補貼出爐 單身、小宅、桃中南高最受惠

政府新的房貸補貼政策出爐，對僅有1戶自用住宅購屋貸款進行補貼，但有家戶所得120萬元以內，同時北市核貸金額850萬（總價約1200萬以下），北市以外房貸核貸金額700萬元（總價約1000萬元以下）的條件進行補貼，一次撥放每戶3萬元，專家指出，預估單身族、小宅與桃、中、南、高區域最受惠。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以補貼限定的條件來看，小宅、單身族最容易跨過門檻，但若以區域來看，去年前三季核貸房貸金額六都加上新竹地區，較容易符合條件的則是桃園、台中、台南與高雄市，而官方預估將有55萬戶房貸族受惠。

根據聯徵中心統計，去年前三季30~40歲購屋的族群，銀行授信額度北市平均為1530萬元，新北市為1016萬元，新竹縣982萬元，新竹市929萬元，都明顯高於補貼標準，較容易符合條件的是桃園市751萬元，台中市813萬元，台南市688萬元，高雄市713萬元。