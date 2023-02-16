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房貸補貼能救房貸族？專家點關鍵數據「無顯著影響」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

行政院推出房貸補貼方案，每戶補貼3萬元，期望能協助中低薪房貸族。對此，樂屋網指出，依據內政部資料顯示，近3年我國購置住宅貸款違約狀況並無惡化，房貸的「斷頭族」其實愈來愈少，評估該補貼應該會轉為其它替代性消費，對房市暫無顯著影響。

行政院推出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，以今年2月28日為基準日，針對僅有1筆自用性質的購置住宅貸款，家戶所得合計在120萬元以內，且原始核貸金額台北市850萬元以下，其他縣市700萬元以下，每戶3萬元，申請核定後一次撥付。儘管是為了照顧房貸族，卻仍舊引發外界批評政府替建商解套，更有專家指出此舉恐墊高房價。

不過，疫情肆虐3年來，是否真導致民眾房貸繳款困難情況增加。樂屋網引用內政部不動產資訊平台數據指出，近3年我國購置住宅貸款違約筆數，呈現下降趨勢，從COVID-19【COVID-19】新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎是由嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型（SARS-CoV-2）導致的嚴重特殊傳染性肺炎，疫情最初在2019年底時於中國大陸湖北省武漢市出現，隨後在2020年初迅速擴散至世界各地，形成一場全球性的大流行。截至2021年6月底，全球累計確診個案高達1.79億例，並有逾389萬人死亡，是人類歷史上大規模流行病之一。 這場疫情導致各國社會活動嚴重停頓與混亂，並使經濟陷入二戰以來最嚴重衰退，直至2021年各地開始施打疫苗才見緩和跡象，但各式變種病毒的出現及擴散，又帶來難以預測的新危機。剛爆發的2020年第1季，違約筆數為4670筆，到同年第3季，違約筆數已經跌至3896多筆，去年第2季甚至跌破3千筆，去年第3季數字停留在2922筆，近3年已下滑近4成的數量。

若看購置住宅貸款違約率，更是3年來一路下探從未回頭，從2020年第1季落在0.17%，到2021年第3季跌破0.1%，來到0.09%，直到去年第3季，停留在0.07%的水準，這數字和違約筆數一樣，是從2007年第1季該數據有紀錄以來的史上新低，由此顯現，近3年來，我國購置住宅貸款違約狀況並無明顯惡化。

樂屋網調研中心經理洪安怡表示，3萬元其實可能連給付仲介費都不夠，能協助到的，應是少數有繳款困難的房貸斷頭族，或被房貸族拿去做替代性消費使用，對總體房市也很難起到什麼影響，不過，新內閣上任後端出的首波政策牛肉，是探測未來房市政策的風向球，後續可再觀察是否還有更多利多釋出，也許今年房市的春天，能比日本的櫻花，更早一步盛開。

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