新建案銷售率跌破5成年減千億 供過於求329檔期湧賣壓

北台灣新建案平均銷售率跌落50％多空分水嶺，增加房價下修壓力。根據住展雜誌統計，2022年北台灣新成屋、預售屋建案總規劃戶數共計86245戶，扣除建商保留戶、股東戶與地主分回戶後，釋出於市面銷售的可售戶數為65136戶，累計成交戶數為29550戶，剩餘戶數為35586戶，平均銷售率約45.4％，較2021年下滑14.7%，中斷連續5年正成長，且年衰退幅度為2015年以來最大。

與2021年相比，2022年成交戶數大減9783戶，總成交金額同步下滑約1487.86億元，甚至高於新竹縣去年總推案量（1323.67億元）。

住展企研室經理成采錡表示，平均銷售率低於50％，顯示新建案市場已供過於求，棘手的是，大環境不利房市發展下，日前市場買氣已無法及時消化去年12月出現的千億推案量，緊接著年後至329檔期，北台灣尚有上千億元案量將釋出，若買氣遲未有起色，建案面臨的競爭壓力與日俱增。

她表示，今年房市持續受《平均地權條例》修正案及選舉因素干擾，建案銷售速度已放緩，預估北台灣2023年新建案平均銷售率仍會低於五成。

從縣市來看，2022年北台灣新建案平均銷售率，由高至低依序為宜蘭地區63.2％、新竹地區53.2％、基隆市49％、台北市46.8％、新北市44.7％、桃園市40.7％；與2021年相比，除基隆市外，其他縣市銷售率皆呈現衰退，並以新竹地區降最多。