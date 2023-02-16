快訊

獨／劉文正詐死？三線索直指他還活著真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄10大樓店出爐 農16特區「京城天贊」再登樓店王

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
農16特區豪宅「京城天贊」一樓4間店面，去年每坪以最高138萬元成交，榮登高雄2022年樓店王。圖／台灣房屋趨勢中心提供
農16特區豪宅「京城天贊」一樓4間店面，去年每坪以最高138萬元成交，榮登高雄2022年樓店王。圖／台灣房屋趨勢中心提供

據內政部實價登錄資料揭露，高雄農16特區的「京城天贊」去年10月由一家在地企業花7.3億元一次打包一樓4間店面，單筆最高成交單價達138萬元，創下高雄實價史上最貴的大樓店面成交價！

「台灣房屋」統計高雄2022年10大樓店交易榜單，鼓山區就占6席，集中在美術館及農16特區，左營區則以巨蛋商圈居多，除「京城天贊」產出樓店王，其餘店面成交單價都逾70萬，富民路上的「采蓮天」與南屏路「遠見臻品」一樓店面各以單價79.4萬元及77.4萬元，分居2、3名，這兩個社區屋齡均超過20年，開設美髮沙龍、診所及餐飲服飾業。

榮登去年樓店王的「京城天贊」另4間店面，2018年底時由港商頂級精品家具公司以總價約5.8億元一次全包，創下當年最高成交單價110萬元，結果去年又有噴出行情，一樓店面每坪單價漲逾2成成交，吸金力超強。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店長洪誌隆說，京城天贊社區連續三年蟬聯年度豪宅王，社區最高成交單價達66.2萬元，店面地點因坐擁巨蛋商圈、義享天地、美術館特區3大熱門商圈，坪數大、屋況新又屬黃金三角窗，因此造就不凡身價。「豪宅型店面多鎖定特定社區消費力強的頂端客層，常吸引資金雄厚的精品業者或高端租客入主，因此更具創價實力。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，目前高雄屋齡10年內的新樓店，平均成交單價約落在5字頭，去年10大樓店均具地段商業性高、集客力佳、格局屋況條件佳等共通性，高雄巨蛋、凹子底、美術館等商圈，店面價格也更具支撐力，

她說，高雄樓店租金投報率多落在2%以內，投報率雖不高，不過對投資族來說，趁早卡位黃金店面，未來轉手獲利也是不錯的投資選項，今年雖受平均地權條例修法影響，但用途為純商業用的店面並非管制類型，有機會推升商用店面的交易熱度。

台灣房屋據實價登錄整理出高雄2022十大樓店。記者王昭月／攝影
台灣房屋據實價登錄整理出高雄2022十大樓店。記者王昭月／攝影

美術館

延伸閱讀

高雄「崗山之眼」年度檢修 3月2日至15日休園兩周

韓國空軍「黑鷹表演隊」9機降落高雄航迷爽拍高呼過癮

高雄8旬翁偷132元狗罐頭 緊跟隨！ 2愛犬成破案關鍵

高雄2至4月迎演唱會熱潮 文化局加碼文化遊艇暢遊優惠

相關新聞

新建案銷售率跌破5成年減千億 供過於求329檔期湧賣壓

北台灣新建案平均銷售率跌落50％多空分水嶺，增加房價下修壓力。根據住展雜誌統計，2022年北台灣新成屋、預售屋建案總規劃...

疫後旅遊型態改變 「這種行程」不但不變 甚至還更加熱銷

2022年10月國境開放以來，出境旅遊並未出現大家想像中的報復性出國潮，多數人對出國還是抱持暫時觀望的態度，而且旅遊的型態明顯發生改變，例如旅遊成本變高、旅遊天數變長、深度及自然的旅遊行程增多、旅行團以小團體居多等，而讓人感到意外的是，高端（高消費）旅遊市場完全不受影響，不但快速復甦而且蓬勃發展。

眼鏡行沒人還一直開？三個業界沒說的賺錢法

全台本土眼鏡行家數破千，JINS等快時尚業者也加入競爭，眼鏡產業宛如一場軍備競賽，不免讓人好奇，本土眼鏡行還能靠什麼賺錢，竟一直拓店？透過業內觀察，是殘酷的淘汰賽後，找出了這三個賺錢法。

高雄10大樓店出爐 農16特區「京城天贊」再登樓店王

據內政部實價登錄資料揭露，高雄農16特區的「京城天贊」去年10月由一家在地企業花7.3億元一次打包一樓4間店面，單筆最高...

桃園房市1月交易量減 地政局：適逢春節交易淡季

桃園市政府地政局公布1月不動產市場交易統計月報，桃園市境內不動產買賣登記量共計3112件，較去年12月4711件減少35...

鋼價連三漲 下季還有戲

鋼價連三漲，醞釀牛市。中鋼昨（15）日開出3月盤價，熱軋底材每公噸上漲1,200元，鋼市向上格局更形確立。業界認為，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦