高雄10大樓店出爐 農16特區「京城天贊」再登樓店王

據內政部實價登錄資料揭露，高雄農16特區的「京城天贊」去年10月由一家在地企業花7.3億元一次打包一樓4間店面，單筆最高成交單價達138萬元，創下高雄實價史上最貴的大樓店面成交價！

「台灣房屋」統計高雄2022年10大樓店交易榜單，鼓山區就占6席，集中在美術館及農16特區，左營區則以巨蛋商圈居多，除「京城天贊」產出樓店王，其餘店面成交單價都逾70萬，富民路上的「采蓮天」與南屏路「遠見臻品」一樓店面各以單價79.4萬元及77.4萬元，分居2、3名，這兩個社區屋齡均超過20年，開設美髮沙龍、診所及餐飲服飾業。

榮登去年樓店王的「京城天贊」另4間店面，2018年底時由港商頂級精品家具公司以總價約5.8億元一次全包，創下當年最高成交單價110萬元，結果去年又有噴出行情，一樓店面每坪單價漲逾2成成交，吸金力超強。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店長洪誌隆說，京城天贊社區連續三年蟬聯年度豪宅王，社區最高成交單價達66.2萬元，店面地點因坐擁巨蛋商圈、義享天地、美術館特區3大熱門商圈，坪數大、屋況新又屬黃金三角窗，因此造就不凡身價。「豪宅型店面多鎖定特定社區消費力強的頂端客層，常吸引資金雄厚的精品業者或高端租客入主，因此更具創價實力。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，目前高雄屋齡10年內的新樓店，平均成交單價約落在5字頭，去年10大樓店均具地段商業性高、集客力佳、格局屋況條件佳等共通性，高雄巨蛋、凹子底、美術館等商圈，店面價格也更具支撐力，