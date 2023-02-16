眼鏡行沒人還一直開？三個業界沒說的賺錢法

全台本土眼鏡行家數破千，JINS等快時尚業者也加入競爭，眼鏡產業宛如一場軍備競賽，不免讓人好奇，本土眼鏡行還能靠什麼賺錢，竟一直拓店？透過業內觀察，是殘酷的淘汰賽後，找出了這三個賺錢法。

為何本土眼鏡行沒什麼客人還能屹立不搖，甚至一家接著一家開呢？

今年農曆年期間，社群平台的一篇貼文，引發網友熱議，有人留言「半年賺一次，一次賺半年」、「類似五金行的概念，只要進去90%都會消費，一次消費就1000元以上，所以毛利很高」、「眼鏡整個都是暴利啊」。

許多人發現量販店、小吃店的人潮熙來攘往，本土眼鏡行卻是門可羅雀，加上近年來快時尚品牌興起，競爭更激烈，難道生存原因真的是「賣一副眼鏡就賺很大」？

對此，業者多半認為事涉營運機密，未正面回應；但端看本土眼鏡行近幾年的蓬勃發展，產業熱絡程度可見一斑。

以龍頭寶島科（5312）來說，旗下有寶島、文雄、鏡匠、米蘭、快時尚的Solomax及La Mode等六大眼鏡品牌直營通路，近2年不畏疫情展店，從法說會簡報發現，目前已高達470家，狠甩競爭對手，接下來還要斥資千萬裝修店面，朝500家大關邁進。

但其他主要本土業者的展店腳步也沒閒著，根據2022年的統計，二哥小林眼鏡的全台家數突破230家，仁愛眼鏡有116家，得恩堂、年青人也有70至80多家。

全台超過1300萬人近視，未滿18歲的近視占比更高達85%。

由於全台超過1300萬人近視，未滿18歲的近視占比更高達85%，已是全球近視盛行率最高的國家；國健署也提到，疫情期間宅在家的比例升高，3C產品使用頻繁，眼睛健康狀況備受威脅。

因此，全台超過千家的本土眼鏡行，正在想方設法搶食眼球商機。

但業者究竟怎麼賺？業內人士透露，比較直觀的想法是大量進貨鏡框與鏡片，壓低成本確實有利可圖，但其實業界有三個佈局的重點，讓本土眼鏡行維持競爭優勢，在市場上佔有一席之地。

重點一》極大化單次消費

熟稔產業的《當代眼鏡雜誌》總編輯陳怡如說，現在取得眼鏡或眼睛相關產品的管道愈來愈多，包括網購、代購等等，實體眼鏡行的來客數逐年下滑，造就店員「預設消費額」的現象，藉以拉高單次消費。

「店員知道消費者的需求後，設定他可以買5000元的商品，老客戶甚至拉高到1萬元。」因此，到店除了配鏡，店員還會推銷各種複合式商品，像是葉黃素、面膜、蘇打水等等。

業內人士也提到，有些眼鏡行改裝為咖啡廳、糖果屋，吸引消費者上門，「只要讓顧客多待一點時間，就有更多消費的機會。」

重點二》投身數位行銷

此外，精準行銷也是一門學問。陳怡如說，本土大型業者如寶島、小林等，有較充足的資金與資源跨足電商或推動行銷，增加消費者的黏著度。

這點從寶島科的法說會就能略知一二。在二代、總經理蔡宜珊帶領下，善用數位與社群行銷，和網紅、Youtuber合作，並推出電子支付方式「EYE-PAY」，鼓勵消費者成為會員，不時推出優惠。

小林眼鏡則是推出自有APP並投入電子商務，設立網路版商城，提供消費者預購的管道，營收增長。

重點三》以驗光專業力抗快時尚

台灣的眼球商機不只本土業者搶得兇，還要面對外來業者的挑戰，尤其快時尚日系品牌JINS、OWNDAYS深受年輕人喜愛，展店速度不遑多讓。

目前全台約50家店面的JINS表示，接下來要進駐更多在地商圈，朝5年70家店的目標邁進；OWNDAYS的拓展速度更快，插旗台灣邁入第8年，全台門市2022年已突破60家。

相較快時尚品牌講究快速配鏡，曾有消費者詬病驗光不夠確實，陳怡如說，本土業者積極增闢「視光中心」，不惜耗資千萬購買驗光設備，累積專業能量，甚至花上1個小時檢查消費者眼睛的狀況，優化鏡片和鏡框戴在臉上的效果，「本土業者一直強化專業，就是最大的競爭優勢，也不怕被市場淘汰。」

萬物齊漲，經營眼鏡行其實不容易

這樣看來，眼鏡行真的是輕輕鬆鬆一家接著一家開？陳怡如則點出眼鏡行近年來的經營難關。

最顯著的就是萬物齊漲，店租、裝潢的費用不斷拉高，若要主打知名品牌的鏡框或鏡片，公司還得簽署長約，一約就是數百萬元到上千萬元。

她也提到《驗光人員法》通過後，法規要求2026年起，台灣的眼鏡行必須配置驗光所，高普考檢定合格的驗光人員才能替消費者驗光，人事成本勢必拉升。

陳怡如也觀察到，相較大型業者有進貨與品牌的優勢，許多非連鎖店的本土眼鏡行因為收支失衡，被迫歇業，「大家看到開的很多，卻忽略了關掉的更多。」

也就是說，現在能存活還能繼續展店的，都是學會上述三種翻身求生的最後倖存者！

台灣人口高齡化，加上使用3C產品更為頻繁，「眼球商機」只會更大，也帶動上市櫃業者的業績，包括寶島科、大學光（3218）在2022年的全年營收都創下歷史最高，業者也各出奇招，爭搶消費者的荷包，而眼鏡行的拓店潮，也宣告這場軍備競賽如火如荼進行中。

（本文出自2023.2.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）