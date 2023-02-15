元勝旗下潮港城餐飲集團進駐半山夢工廠 強推2個新品牌

元勝國際（4419）子公司、中部「辦桌王」潮港城餐飲集團將在南投設點，地點選在新開幕的全國最大室內觀光工廠-樹德半山夢工廠裡，包括兩個新創品牌「自在風」中式速食、「巧甜坊」休閒甜點同時進駐。

元勝國際、潮港城餐飲集團與樹德企業今(15)日在半山夢工廠舉行簽約儀式，新店預計4月29日試營運，5月7日開幕，預料將為觀光工廠經營模式再增添新意，更擴大南投觀光商圈的競爭市場。

簽約儀式由元勝總經理賈福瑞、潮港城執行副總經理張冠群及樹德企業董事長吳宜叡、總經理陳姿伃等人主持，並在全國觀光工廠促進協會理事長、也是味榮食品董事長許立昇，和雄獅旅遊董事總經理黃信川等人見證下，完成簽約。

疫情解封帶動觀光餐飲市場消費信心，元勝營業額自去年11月起逐月增溫，去年營收2.46億元、年增139.5%。今年1月營收5,240萬元，月增38.4%、年增36.2%，法人估，元勝今年營運有望轉虧為盈。

賈福瑞表示，這是元勝推動全新多元化品牌的起點。另一方面，由於餐飲已成為元勝的主要營收來源，元勝也計畫明年由紡織成衣類股，申請轉為觀光餐飲類股。

潮港城於2021年重整，元勝注資取得73%股權，成為旗下子公司。而潮港城以大型婚宴、太陽百匯為主，被喻為中部的辦桌王。

賈福瑞表示，去年底疫情解封後，國旅人數快速增加，全國各地的觀光工廠人潮明顯增加。潮港城餐飲集團看好這一波觀光趨勢，踏足觀光工廠設點，後續也不排除持續拓點。

賈福瑞不諱言，餐飲業在這疫情三年期間受到很大影響，所以布局需要多元化，順應國人休閒旅遊風、飲食習慣的改變，潮港城再創兩個新品牌，以符合市場區隔的需要。

耗資30億元打造的全球最大觀光工廠-樹德半山夢工廠，歷經9年興建、匯聚40多個國家建築、營建等人才與技術，於去年7月試營運，同年12月23日正式開幕。

半山夢工廠將傳統工廠導覽、建築藝術、百貨商城、文化館合而為一，不僅有50年老店的樹德收納旗艦店，還有花費2億元建造的「生命之樹」，以及沙灘電影院、海洋科技互動區、原民古文物展區的「灣島文化館」等，設計創新獨具一格。

其中，高達30.8公尺的生命之樹及環樹步道，更成為近期網美熱門拍照景點。

目前，內部店家進駐達百分之百，原先以家飾為主題的百貨賣場，如今更加速擴大餐飲美食區，潮港城品牌設點不僅提高觀光工廠的休閒旅遊特色，更能滿足南崗工業區數千名藍領階層的餐飲需求。

吳宜叡表示，半山夢工廠從去年7月至今的遊客數，已經突破50餘萬人次，平日最多6,000人，假日可達1.8萬人，相信優質餐飲業的進駐，將可大幅提高半山夢工廠的來客數。

元勝國際財務長鍾福連說，「自在風」走中式速食導向，即使在旅遊中也能品嚐到潮港城師傅道地的美味；「巧甜坊」則是以輕食、甜點為導向，可讓遊客在雅緻的輕食中，悠閒享受夢工廠的建築藝術。