長榮鋼董事會提出 6月20日股東常會將全面改選董事

長榮鋼今（15）日召開董事會，因為大股東結構改變，提出今年6月20日股東常會「全面改選7席董事」一案，本案4席通過，2席反對，其中反對的獨立董事林天送認為「雖未違法，然而有失情理」。

隨著長榮國際、長榮航空陸續賣出手中的長榮鋼持股，長榮鋼的股東結構改變，昨天長榮鋼的董事會也提出要今年6月20日股東常會將全面改選7席董事(含3席獨立董事)，這個議案由出席的6位董事表決，共4席董事含1席獨立董事同意、2席獨立董事反對，本案照案通過，長榮鋼今年6月20日進行改選。

昨天長榮鋼董事會，獨立董事林天送與林淑玲對於董事會提出今年股東常會進行改選董事案持反對意見，獨立董事林天送表示，本案於法未有不合，但於情於理並非妥適，故反對本案。另外一位獨立董事林淑玲認為，現任獨立董事專業性及獨立性均無受到質疑之處，認為提前改選有違公司治理。