「土城明德段案」今年完工 宏璟建設：以新成屋推出銷售
宏璟建設（2527）今年規劃推出「土城明德段案」；宏璟建設表示，該案為地上13樓、地下三樓之住宅大樓，可售面積約1,800坪以及三戶店面，已在1月申請使照，接下來將以新成屋方式推出銷售。
另外宏璟建設旗下高雄「K27智慧型廠辦大樓」也預計今年首季完工，若整棟去化也將貢獻今年營運。
宏璟建設目前手中還有「帝璟苑」成屋案，以及「宏璟榮華」、汐止「麗園」店面等三大案持續銷售或出租中，若後續去化順利，也將挹注營運。
宏璟建設目前手中還有六筆土地庫存可供推案，包括基地面積約達781.95坪「土城員和段」、「板橋埔墘段和中和光復段」面積則高達3,017.18坪，台中14期「北屯洲際段」基地則高達2,494.5坪，竹北「蓮華段」土地更高達5,358.37坪，台中七期「西屯惠國段」面積也有283.53坪。
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