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台灣松下今年拼連續5年銷售成長 可望維持去年雙位數

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

台灣松下銷售公司今（15）日舉行今年空調新商品發表會，對於今年全球原物料價格走勢，該公司估和去年大致持平，另外對於今年政府推出的節能補助方案，台灣松下也認為對今年家電市場一定有助益，台灣松下2022會計年度將在3月底結束可望達成較前一年營收雙位數成長目標，今年該公司仍希望在全年銷售及營收表現上維持去年雙位數成長力道。

在業績表現上，台灣松下指出，過去一年仍受到新冠疫情及原物料價格高漲、匯率波動影響，台灣松下集團2022年度到3月底結束，去年度的營收達到連續4年銷售量及營收成長，並超越事業計劃目標的成績。

對節能補助的看法，台灣松下表示，根據過去3年政府補助實施後的市場變化經驗來判斷，補助對於今年台灣家電市場成長是會有一定的助益，根據市調公司Gfk提供最新的2023年1至3月的需求成長預估顯示，冷氣空調及冰箱的需求將可望達到2位數成長，台灣松下預估該公司的銷售情況有機會超越市場整體成長幅度。

台灣松下今年將擴大高附加價值的商品銷售，也將積極推動B2B設備商品銷售成長，因此，該公司預估今年的全年商品銷售及全年營收，預估仍與去年度相同仍以雙位數成長為營運目標，同時也是挑戰連續第5年的銷售及營收成長。

台灣松下 營收 家電

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