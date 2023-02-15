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跌不下來？新莊預售開價跳上8字頭 房仲曝三大原因支撐

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

隨著新北外圍第一環精華區域的日漸飽和，位於第二環的新莊區也開始奮起直追，在各項建設話題的帶動下，近年新莊房市表現相當亮眼，目前新莊區已有多個預售案的開價跳上8字頭天價。東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，新莊人口稠密，剛需旺盛，特別是各大重劃區房市支撐力很強，房價欲跌不易，尤其在重大建設話題加持下，從長線來看，新莊房市前景仍然很有想像空間。

雖然自去年以來，受房市黑天鵝干擾，全台各地都吹起一陣冷空氣，部分賣壓較大的行政區甚至出現了價格鬆動的跡象，葉沛堯表示，目前新莊區的房價卻依然相當穩健，主要有三原因。

第一，新莊是新北人口第二多的行政區，區內又有多個工業區和新北產業園區坐鎮，就業機會眾多，受惠於人口紅利的發酵，區域剛性需求熱絡。

第二，新莊是新北發展較早期的區域，區內多個商圈、交通機能成熟，光捷運就有中和新蘆線、桃園機捷、環狀線三大體系，無論求學、工作、就醫、百貨、生活採買等都相當方便，重大建設也陸續到位，很適合居住。

第三，新莊區坐擁新莊副都心、頭前重劃區、歐洲村重劃區、塭仔圳重劃區、A3新北產業園雙捷特區等多個重大重劃區，各有不同產品與購屋客群，區域發展潛力不言而喻。

據實價登錄統計，2022年上新莊的平均房價約為每坪44.6萬元，相較於2020的每坪38.4萬元，短短兩年就上漲16.1%，顯見剛性買盤對上新莊房市的認同度頗高。

東森房屋新莊科達歐洲村加盟店店長曹鈞富認為， 台灣的房價向來是大漲小回，所謂的買房時機其實並不是最重要的事情，買對價格、買對區域、買對地段才是關鍵。

曹鈞富指出，以新莊來說，上新莊地區是目前重大建設最多、最值得關注的區塊，包括市府力促的塭仔圳市地重劃案、新北產業園區、中央合署大樓遷入，以及宏匯廣場、凱悅嘉軒酒店、i-Tower科技大樓等建設完工。

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