7-ELEVEN串聯公益與社企夥伴 啟動公益友善商店計畫

7-ELEVEN自1988年成立「把愛找回來」公益募款平台，成立35年至今支持超過上百家公益團體、幫助上千萬人次，串聯逾6,600家7-ELEVEN門市、打造社區服務網絡最綿密的「公益友善商店」，對應多項聯合國永續發展目標，聚焦「公益金三角」綠色生活、樂齡友善、數位公益，提供ibon捐款、OPEN POINT APP線上捐款、公益認捐物資、緊急募款等多元公益勸募管道，去年整體勸募金額成長超過1成，期能與公益夥伴攜手匯聚社會善意，今年勸募能量持續成長，與社會永續共好。

7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台搭建社福團體與民眾善意分享橋梁，多元的勸募管道長期被消費者倚賴使用，如近期土耳其震災募款，於一天內主動聯繫社福團體於ibon、OPEN POINT APP上啟動緊急募款專案，並配合衛福部提供最即時的緊急募款管道，今年累計至今，OPEN POINT APP捐款筆數較去年同期成長10倍以上。

7-ELEVEN倡議「地球永續、你我日常」推展綠色營運，把愛找回來公益服務平台2021年起與荒野保護協會合作、結合超商服務與串聯超商數位公益資源，至今推展多項環境友善相關作法吸引超過6萬人次響應。2022年更參與荒野保護協會號召舉辦「世界關燈日」活動，是在地零售服務業最大規模節能減碳行動，超過6300家7-ELEVEN門市響應「關燈一小時」，共減少4.89公噸碳排量，相當於近千坪的森林一年的固碳量。

7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台於2021年首創結合超商、社會企業、社福團體三方架構「超商永續循環經濟」，連續兩年和中華民國腦性麻痺協會、零廢棄時尚社會企業Story Wear共同合作推展「加減新生活計畫-福企好CHIC」，回收7-ELEVEN門市塑膠瓶近7公噸、使用庫存牛仔布3,400碼，由腦麻兒媽媽製作，最後再透過7-ELEVEN預購銷售，完成可循環式公益服務，至今超過2萬人次響應購買的永續商品，提供近百個非營利組織家庭就業機會，陸續獲得海內外9個指標性永續獎項肯定。

根據衛福部調查，高齡少子化已是現今社會人口結構變化趨勢，預期2025年會進入超高齡社會。7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台自2014年即關注高齡照護議題，陸續攜手一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院、畢嘉士基金會等公益團體啟動「好鄰居送餐隊」、「好鄰居健康教室」、「幾點了咖啡館」與「樂齡店」等服務計畫，業界首創行動持續結合超商場域和服務，期望提升消費者對於高齡長輩友善議題的關注與認知，至今已影響近百萬人次。

7-ELEVEN自2014年起成立「好鄰居送餐隊」號召門市夥伴為獨居或行動不便的長輩送餐，持續補足長輩餐食缺口，至今服務近20萬人次；2015年起「好鄰居健康教室」以門市為據點宣導正確衛教，至今服務逾17,000人次；2017年起首創「幾點了咖啡館」讓失智長輩體驗門市職能延緩其退化，至今已有20家據點、服務逾3,000人次、影響近2,000個失智家庭；2022年開放「輔療犬」進入門市的毛小孩公益服務，也協助失智長輩維持社會參與能力，找回自我價值與成就感。

2023年7-ELEVEN持續擴大樂齡服務空白區；首家離島「幾點了咖啡館」將於金門開幕、門市「動物輔助治療」服務將自屏東地區逐步擴展至更多區域，幫助更多需要幫助的長輩。

7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台，從門市零錢捐、ibon慈善募款、愛心商品認捐到OPEN POINT與小七集點卡雙捐點、APP捐款與訂閱制，打造最大的O2O多元公益勸募管道。其中，2019年率通路之先啟動公益數位轉型，建置數位公益勸募平台，2022年透過數位公益平台，募得善款及物資總價值成長近1倍，其中APP捐款與訂閱制、雙捐點更高達百萬使用人次、使用率更相較去年成長1倍之多。

根據內部數據分析，使用OPEN POINT APP捐款的每5名消費者，就有1人養成定期定額捐款訂閱習慣，單筆捐款最高達16萬元、多筆定期定額捐款金額高達1萬元，而隨著民眾對於數位捐款的依賴度提升，也帶動團體募款量能持續攀升，2022年OPEN POINT APP募款總額較2021年成長13倍以上，疫情之下仍逆勢成長的數位募款金額，幫助多達40家社福團體可獲得更多的援助。