邱顯智籲國有地優先蓋社宅 財部：已匡列37公頃、保留578筆土地

鄰近台北101的國防部原陸軍保養廠C基地，將招標設定地上權，時代力量立委邱顯智今(15)日質疑，政府應將國有地優先用於社會住宅等，而不是跟著建商一起哄抬房價。財政部國產署今澄清，至今年1月底止，已匡列約37公頃土地，確定興辦社宅；並已保留578筆土地、1處國有房地（土地面積75.08公頃，房屋13戶），供內政部評估社宅前期規劃。

邱顯智批評，C基地產權單純，若比照A、B區的規格興建社會住宅，約可興建790戶。但政府沒打算拿來蓋社宅或使用權住宅，卻拿來招標地上權給建商蓋，認為是趁機大賺熱錢、對民眾「落井下石」。

對於國有地優先蓋社宅議題，國產署今回應，截至今年1月底，配合內政部指示住都中心興辦社會住宅，已提供出租25處、10.34公頃土地，捐贈73處、17.12公頃土地及102筆房屋，出售21處、9.73公頃土地給該中心，合計將有37公頃土地，確定興辦社宅。目前國產署已出租9處、捐贈21處、出售15處土地及捐贈102筆房屋。

此外，國產署也配合保留578筆國有土地、1處國有房地（土地面積75.08公頃，房屋13戶）供內政部營建署及地方政府辦理社會住宅先期規劃。

除依內政部規劃需求，保留國有土地暫不活化利用外，國產署自去年起，也已選定招標設定地上權土地，屬住宅區且符合社宅興建條件者，也先徵詢中央及地方主管機關確認無使用需求，才會進行招標設定地上權相關作業。

國產署舉例，以去年為例，共辦理5批次招標設定地上權作業，其中屬住宅區的27處土地，均已徵詢住宅主管機關評估，無興建社會住宅需求。

至於立委關心的陸軍保養廠案，國產署說明，該地面積9.79公頃，其中2公頃道路用地配合地區交通動線需求調整，並依都市計畫規定回饋2.63公頃公園用地，其餘變更為「住三特」，分為A、B、C、D、E共5處基地，A(約0.56公頃)、B(約0.9公頃)基地已由台北市政府興建社會住宅。

D(約1.2公頃)、E(約0.83公頃)基地方面，由住都中心評估規劃興辦社會住宅，C(約1.59公頃)基地則由國產署依「國有財產法」等規定，以公開招標設定地上權方式活化運用，標脫後之權利金及地租收入，可挹注國軍老舊營舍改建基金。