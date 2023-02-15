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搬家即時媒合就找Lalamove 推升貨車貨運訂單高峰

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
搬家即時媒合就找Lalamove，推升貨車貨運訂單高峰、業績增1.2倍。Lalamove提供
搬家即時媒合就找Lalamove，推升貨車貨運訂單高峰、業績增1.2倍。Lalamove提供

迎接寒假結束開學，即時貨運平台Lalamove觀察，年後開始搬家市場暢旺，搬家搬宿舍家電配送、中大型家具搬運等需求顯著提升，為平台帶來貨車貨運訂單高峰。Lalamove為了強力支援用戶與學生的搬遷需求，貨車搬家起始價140元起，更推出優惠活動，即日起至2/28，輸入優惠碼LA25，立即送兩張新用戶箱型貨車/貨車七五折券，最高折320元。

Lalamove台灣總經理丁彥宇表示，觀察台灣貨運市場對於「快速即時」與「省時省力」的追求，已從機車延伸至貨車，而Lalamove提供的貨車搬運服務更快更有彈性，其深受好評的即時媒合服務為發展重點之一，更帶動Lalamove貨車貨運業績，於寒暑假等搬家旺季前後增長1.2倍。

過往若有搬家需求，民眾通常得先上網查詢，再逐一電話詢價，整體流程繁瑣，也無系統化介面與SOP。Lalamove致力於打破台灣相對封閉的搬家市場，補足目前缺失的智慧服務，建立新型態的即時貨運平台，為使用者省下搜尋比價的時間成本。現在只需透過Lalamove App一鍵下單，系統會即刻媒合附近專業司機夥伴，24小時隨叫隨送，並具備GPS貨態追蹤，能即時掌握物品動向，提升用戶安心感與服務透明度！此外，所有服務依里程計價，計費公開透明，根據實際需求選擇報價，無須擔心被收取額外費用，同時提供優良運輸品質，創造更直覺、便利且優惠的搬家服務。

丁彥宇指出，有別於一般搬家公司，Lalamove是共享經濟下的即時貨運平台，切割不同使用需求則為經營搬家市場的主要戰略。學生搬宿舍、小資族、單身族套房微型搬家，只有衣物、小型家電、家具，無大型物品時，可選擇「便捷搬家」服務，所有東西都由自己打包，Lalamove司機夥伴負責將東西運送到指定定點，即時又划算。丁彥宇也表示，觀察到搬家需求只增不減，瞄準市場趨勢，Lalamove未來希望提出更完整的加值服務，模組化現今的搬家架構，發揮平時即時貨運平台的優勢，讓消費者只需一鍵下單即可搞定，省時省錢又省麻煩。

家電 宿舍

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