女神節專屬優惠 香港三天自由行只要9,999

3月女神節即將來臨，在專屬女性的獨特時刻，就該將工作、家庭按下暫停鍵，享受自己做主的美好時光，香港就是你最好的選擇。80分鐘的飛行距離、說走就走輕鬆成行。現在香港三天機票加酒店自由行只要9,999元起(未稅)，女神們趕快利用228、清明連假為自己和閨蜜安排一趟寵愛自己的香港行吧。

現代女性多身兼家庭主婦與上班族的雙重身分，尤其在家庭中多為扮演「照顧者」的角色，時常感到疲憊不己，但是女性就要記得隨時犒賞自己，給自己安排小確幸，才能生活平衡。香港距離近、語言通、免計畫，閨蜜一揪隨時說走就走，只要三天小放風，不論是到IG熱點美照連拍、暫離體重機美食吃吃吃，晚上再與好姊妹於高空酒吧微醺小酌眺望璀璨維港夜景，一趟香港行短暫偷閒時刻，就能讓旅行的夢幻清單一次滿足，重新獲得滿滿能量。

郭富城、鄭秀文和陳慧琳邀請你來港旅遊

香港知名藝人郭富城、鄭秀文和陳慧琳，拍攝一系列充滿動感的短片，向身處世界各地的旅客問好。香港旅遊發展局提供

「Hello Hong Kong」全球宣傳活動已經啟動，全港逾16,000間商店，攜手提供連串精彩獎賞，向旅客獻上心意，當中包括全球至少100萬份「香港有禮」—旅客消費優惠券。訪港旅客憑券可以免費在參與的酒吧、餐廳和酒店享用迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商號及景點兌換獎賞。香港知名藝人郭富城、鄭秀文和陳慧琳，也拍攝一系列充滿動感的短片，向身處世界各地的旅客問好，展示香港標誌性和嶄新的旅遊特色和活力。

女神專屬的五大新體驗清單

氣質一秒升級 化身文藝美少女 享受藝術薰陶

到香港的第一站，當然要到全新藝文特區─西九文化區當一日藝文美少女，到亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+打卡，遊覽香港故宮文化博物館、藝術公園、戲曲中心等。藝術愛好者還能參加三月登場的巴賽爾藝術展香港展會，氣質立刻一秒升級。又或者前往藏身於天后廟內的「油麻地書院」探訪古廟中的復古情懷，讓時間如同倒轉，體驗剎那時空交錯之感。

體重機銷毀中 一天三餐五餐 就是要吃吃吃

來到香港除了經典茶餐廳、粥粉麵飯等港式美食，兼具美味的打卡餐廳更是姊妹出遊必選。中西複合式火鍋店「香江花月」，從一進門就能感受到濃厚的50年代情懷，細品店內復古陳列以及teamLad風格的氣泡時光隧道，令人彷彿置身於電影場景般夢幻。大安茶冰廳則是結合歷史懷舊冰室和新潮元素的茶餐廳，環境保留傳統港式冰室風格，加了新意的茶餐廳美味更是時髦又復古。

夜太美景觀太犯規 高空酒吧微醺嗨整夜

香港夜景聞名全球，是遊客們不可錯過的打卡行程之一，與朋友放鬆微醺又能與燦爛美景相伴的高空酒吧近年更是閨蜜談心事的熱門首選。坐落於中環H Queen’s頂樓的Plume是家擁有法式休閒小酒館風格的露天酒吧，最適合和閨蜜喝杯調酒，徜徉迷人的中環景致之中；香港半島酒店28樓的Felix坐擁維港絕美景色，女神們可以使用「香港好禮」在這兌換免費迎賓飲品，在璀燦的維港夜色下享受美妙的夜晚。

IG愛心破百讚 美照連發竄升假期流量女王

《繁花'山茶花'》以多媒體藝術呈令人彷彿置身花海之中。ARTE MUSEUM提供

難得出遊，當然要與閨蜜用光手機記憶體，大拍美照洗版社群。來自韓國超人氣的沉浸式數位藝術美術館ARTE MUSEUM以「永恆的自然」為主題打造四大空間，以奪目的光影效果，結合音效與香味分別呈現出各種自然場景，讓觀眾體驗多重感官的展覽；佔地廣闊的炮台山「東岸公園主題區」，以第一條於維港內正式向大眾開放並能360度飽覽維港風光的防波堤聞名，來到這裡一定要和閨蜜在最新熱門主題燈箱裝置「Victoria Harbour」拍下網美大片，成為假期中最亮眼的社群女王。

大自然戶外放空 香港也有海岸村恰恰

香港郊區與市中心近在咫尺，彈指之間就能享受戶外放空！麥理浩徑萬宜水庫的六角形火山岩柱群入選為首百個國際地質科學聯合會地質遺產地，可以近距離親炙令人讚嘆的大自然鬼斧神工；離島長洲有著滿滿的懷舊魅力以及新穎時尚的文青風潮，可以騎上單⾞穿梭巷弄、品嚐在地美食、欣賞療癒夢幻海景，絕對是女神們度假放空的好去處。

說走就走趁現在！香港三天二夜NT$9,999起 (未稅)

國泰航空與六家旅行社合作推出優惠三天自由行女神節專屬方案，兩人成行，每人只要9,999 元(未稅)起。五福旅遊的方案可入住尖沙咀海港城的馬可波羅酒店，不論是搭天星小輪、星光大道看夜景，或是購物美食都十分方便；雄獅旅遊則有時尚復古的上環九如坊蘭桂坊精品酒店可以選擇，並加贈每日早餐、女神們最愛法式三層下午茶、在BreeZe Lounge全天享用小食、茶和咖啡並在Happy Hour暢飲特選葡萄酒；吉帝旅遊主打尖沙咀百樂酒店，並加碼贈送香港全新打卡行程西九龍導賞遊或西貢藝術小島鹽田梓一日遊；易遊網則提供九龍酒店以及多家酒店任選方案，還能再抽國泰航空香港機票5,000元旅遊金及香港迪士尼樂園一日門票。

東南旅遊則包裝一系列全新開幕新酒店，像是以永恆歐式經典為設計風格的歷山酒店，炮台山港鐵站出口就到，三天自由行只要9,999元起(未稅)，只要加價1,000元，也可以選擇灣仔英倫紳士風格的夏利酒店，或是位在北角，標榜全海景房的凱悅維港尚萃酒店，最適合喜愛體驗新酒店的人。可樂旅遊主打閨蜜四人成行，有多家酒店可以任選，會提供八小時用車的包車服務，讓女神們輕鬆前往香港市區各景點吃喝玩樂，不用煩惱交通，把省下的時間全部用在旅遊體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康