快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

點一杯坐一天歹賺？牛乳大王萬大店收攤改當包租公

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北牛乳大王萬大店。取自gooogle
台北牛乳大王萬大店。取自gooogle

台北牛乳大王萬大店1月傳出歇業，不過該店近期已在裝修，並貼出連鎖藥妝店康是美將進駐的公告。經查該店面所在的大樓，全棟產權均為台北牛乳大王所有，因此台北牛乳大王是將店面從自用轉為收租，改當包租公。

台灣房屋萬華特許加盟店店東趙英傑表示，原台北牛乳大王萬大店的店面，坐落萬大路、東園路精華三角窗，且該店面除了1樓之外，還包含夾層、地下室，整體使用坪數大約百坪，有空間大、面寬足、能見度佳的多重優勢，是當地商圈條件相當難得的物件。

由於數年前附近的其他1樓店面，就有出現逾1,800元的單坪月租金行情，推估條件更佳的該店面，單坪月租金不排除站上2,000元，月租總額有機會達到15~20萬元的水準。

趙英傑說，該店面的客觀條件不錯，不過近年因捷運萬大線施工架設圍籬，使該路口的人流、車流受阻，車輛臨停也不如以往便利，對餐飲店家的經營略有影響，加上該店之前的餐飲消費型態以低客單價為主，又常見點一杯飲料坐一整天的情況，因此翻桌率不算高，讓台北牛乳大王動念從店東變房東，改租給客群流動性較佳的連鎖藥妝店。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，捷運施工期間難免影響到周邊店家經營，但建設完工通車後，便會為商圈引入人潮，對附近店面算是「短空長多」；且成熟鬧區的優質店面歷久不衰，早年以相對低價購入的屋主，到了現今租金高漲的時代，就算不自用也能出租坐享穩定投報，所以向來都是投資人的熱門置產標的。

租金 餐飲 捷運

延伸閱讀

浮洲合宜出租宅釋出130戶 3月10日前可線上登記申請

補貼一尺，漲租一尺半！專家批住宅三箭搞錯重點

不出國也買得到！「延世大學調味乳」4種風味超萌上架，「這裡」買再省20元

買鮮奶怎麼選？這種包裝，維生素易被破壞！但過度加熱問題更大

相關新聞

50歲後當起小編 聖德科斯靠「媽媽店員」收服客人

半數店員超過50歲，聖德科斯以「媽媽」當先發，將心比心讓客人買單。在服務業裡成為沒有缺工困擾的異數。

崇越今年營運續拚成長挑戰新高 董座談新年願景

崇越（5434）今（15）日舉辦媒體春酒釋出展望，董事長潘重良提到，公司在多元客戶與海外擴點之下，隨景氣回暖，公司今年營...

談少子化議題 崇越集團董事長郭智輝拋解方

近期各界關注少子化議題， 崇越（5434）集團董事長郭智輝拋解方，他說，除了公司鼓勵員工生育已經祭出0-6歲公司養包含新...

打造城市天際烏托邦 台灣首家四季飯店2025年亮相

看好疫情解封後的高端旅遊商機，元利建設宣布與國際頂級奢華飯店集團「FOUR SEASONS」合作，在台北信義計畫區打造台...

點一杯坐一天歹賺？牛乳大王萬大店收攤改當包租公

台北牛乳大王萬大店1月傳出歇業，不過該店近期已在裝修，並貼出連鎖藥妝店康是美將進駐的公告。經查該店面所在的大樓，全棟產權...

趕在打炒房上路前？彭于晏新鄰居 砸現金3.4億買華固天鑄

據實價登錄，北市天母第一豪宅「華固天鑄」有新交易，去年12月成交36樓戶，總價3億3990萬元，單價178.6萬元，總坪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦