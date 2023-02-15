點一杯坐一天歹賺？牛乳大王萬大店收攤改當包租公

台北牛乳大王萬大店1月傳出歇業，不過該店近期已在裝修，並貼出連鎖藥妝店康是美將進駐的公告。經查該店面所在的大樓，全棟產權均為台北牛乳大王所有，因此台北牛乳大王是將店面從自用轉為收租，改當包租公。

台灣房屋萬華特許加盟店店東趙英傑表示，原台北牛乳大王萬大店的店面，坐落萬大路、東園路精華三角窗，且該店面除了1樓之外，還包含夾層、地下室，整體使用坪數大約百坪，有空間大、面寬足、能見度佳的多重優勢，是當地商圈條件相當難得的物件。

由於數年前附近的其他1樓店面，就有出現逾1,800元的單坪月租金行情，推估條件更佳的該店面，單坪月租金不排除站上2,000元，月租總額有機會達到15~20萬元的水準。

趙英傑說，該店面的客觀條件不錯，不過近年因捷運萬大線施工架設圍籬，使該路口的人流、車流受阻，車輛臨停也不如以往便利，對餐飲店家的經營略有影響，加上該店之前的餐飲消費型態以低客單價為主，又常見點一杯飲料坐一整天的情況，因此翻桌率不算高，讓台北牛乳大王動念從店東變房東，改租給客群流動性較佳的連鎖藥妝店。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，捷運施工期間難免影響到周邊店家經營，但建設完工通車後，便會為商圈引入人潮，對附近店面算是「短空長多」；且成熟鬧區的優質店面歷久不衰，早年以相對低價購入的屋主，到了現今租金高漲的時代，就算不自用也能出租坐享穩定投報，所以向來都是投資人的熱門置產標的。