趕在打炒房上路前？彭于晏新鄰居 砸現金3.4億買華固天鑄

據實價登錄，北市天母第一豪宅「華固天鑄」有新交易，去年12月成交36樓戶，總價3億3990萬元，單價178.6萬元，總坪數約218.87坪，創該社區近三年新高，經查，買方為英屬維京群島商耐思科技。專家分析，平均地權條例上路後，限制私法人購屋恐衝擊豪宅市場，推估本來有計畫置產的高資產族，趕在法案上路前布局。

進一步觀察去年12月的實價登錄，截至目前揭露資料，一整個月就至少有8間法人公司積極出手購置豪宅，其中有6筆都以無貸款交易，包括世偉開發和明曜百貨，各自以4億元現金買入冠德信義13和14樓；而西華富邦37樓，比鄰的兩戶，也由大豫實業和大咸實業分別以無貸款買下，兩間公司負責人不同，不過由於交易日期相同，單價也都是221.8萬元，推估應該是好友一起議價置產。

另，弘毅投資以現金1億元入手中正區豪宅皇翔紫鼎，新億投資以無貸款買進大直冠德萊特莊園，壽元開發則是在12月初就以2.24億元布局華固名鑄18樓，單價也達206.6萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，平均地權條例上路後，法人購屋將採申請許可制，降低法人置產上的彈性，因此原本就有計畫以公司名義置產的高資產族，便積極在法案上路前布局，其中不乏以無貸款的方式購置，更凸顯這些買方現金流豐沛，且頗有置產需求。

張旭嵐說明，雖然房地合一稅2.0上路後，法人置產的節稅功能大大降低，不過公司購入豪宅，多為招待所使用，被視為商業往來的資源，具有展示公司資本實力的意味，且相關費用包括買賣時所要支付的仲介費、裝潢費、挑購的精品家具，和入住後水電瓦斯、社區管理費等等，皆可認列為公司支出，因此還是有不少法人會採取公司名義置產。

至於華固天鑄單價來到近三年新高，台灣房屋天母忠誠店東賴彥廷表示，華固天鑄不僅是天母樓層最高的指標豪宅，達38層，單價也是天母豪宅之最，主要吸引許多海外華僑或國際背景的台商客群，像知名藝人彭于晏也購入。