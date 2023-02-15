彭于晏新鄰居超霸氣 3.4億現金購入天鑄高樓

台北市地政雲實價揭露，彭于晏所住天母豪宅華固天鑄有新鄰居，以總價3億3990萬買下36樓，總坪數約218坪，單價為178萬，是近三年新高價，經查買方為英屬維京群島商耐思科技。

台灣房屋天母忠誠店東賴彥廷表示，華固天鑄樓高38層，是天母樓層最高豪宅，單價也是天母豪宅之最，買家多為海外華僑或國際背景的台商客群。

他表示，農曆年前後，不少台商或傳產家族企業趁著房市略為降溫，積極賞屋為家族置產，甚至以現金出手，一次就買個兩三戶，顯示長期持有不動產，仍是富豪們資金規劃的主要方式。

觀察去年12月的實價資料，一整個月就至少有8間法人公司積極出手購置豪宅，包括世偉開發和明曜百貨，各自以4億現金買入冠德信義13和14樓。

西華富邦37樓比鄰的兩戶，也由大豫實業和大咸實業分別以無貸款買下，兩間公司負責人不同，不過由於交易日期相同，單價也都是221.8萬，推估應該是好友一起出手議價，一起置產。

此外，弘毅投資也現金1億買入中正區豪宅皇翔紫鼎，新億投資以無貸款買進大直冠德萊特莊園，壽元開發則是在12月初就以2.24億布局華固名鑄18樓，單價也達206.6萬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，平均地權條例上路後，法人購屋將採申請許可制，降低法人置產彈性，因此原本就有計畫以公司名義置產的高資產族，積極在法案上路前布局，其中不乏以無貸款的方式購置，凸顯這些買方現金流豐沛，且頗有置產需求。