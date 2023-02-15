通勤距離可長可短 三鐵共構車站房市熱、這站最便宜

「軌道經濟」是目前房市顯學，三鐵共構站周邊更是許多通勤族購屋首選，永慶房產集團根據實價登錄資料，統計全台六個三鐵共構車站的交易行情，台北車站平均單價70.1萬元為六大車站中最高，板橋車站則以交易量578件獲得冠軍。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北車站匯聚台鐵、高鐵、捷運淡水線、板南線以及機場捷運線，每日維持10萬以上的人流，多鐵共構、熱鬧商圈吸引大批商家及民眾購屋，林森北路、南京西路以及中山北路一帶皆是熱門區域，並以大樓物件最為熱銷。

交易暢旺的板橋車站，附近不僅百貨林立，也近新北市政府，交通方面更是擁有高鐵、台鐵、捷運板南線以及環狀線，陳金萍表示，板橋車站周遭的海山學區、板橋高中都是知名學校，在學區加持下，非常適合家庭定居在此。目前板橋車站周遭平均單價落在53.8萬元，年交易量達578件，中山路一段、漢生東路都是熱門路段，房市十分熱絡。

尚有軌道建設持續中的桃園車站，匯流了台鐵、捷運綠線以及捷運棕線，捷運綠線預計將於116年底完工，而118年起將會分階段通車。雖捷運工程尚未完工，但已吸引大量消費者入手。

陳金萍表示，桃園車站去年交易量達517筆，幾乎與板橋、台北車站不相上下，待工程完工後，與雙北地區的來往會更加緊密，房價仍有增值空間。復興路、民族路以及中華路皆是熱門路段，整體平均單價則是落在26萬元，相對於北部地區其他車站，桃園車站價格更為親民，房價也保有一定增值空間，適合小資族入手。

此次統計平均單價最實惠的是新左營車站，平均單價落在25.6萬元。左營站結合台鐵、高鐵以及高雄捷運形成三鐵共站，且透過快速道路可連接中山高及南二高，交通十分發達。

陳金萍表示，2006年12月啟用至今的新左營車站已經成為高雄市重要的交通樞紐，周圍也形成了新商圈，新光三越左營店、漢神巨蛋以及彩虹市集都是民眾休閒去處，人流與商業活動頻繁帶動地區逐漸繁榮，房價也跟著穩定上升。