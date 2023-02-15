港澳居民來台自由行 飯店業旅行社 優惠案齊發

陸委會宣布，港澳居民來台自由行將於20日開放，有五星級飯店火速推出港澳客自由行專案，業者樂觀預期將提升平均房價5~10%；旅行社普遍樂觀其成，雄獅表示，針對自由行旅客提供飯店訂房、票券購買等一站式服務。

交通部觀光局昨（14）日更表示，為歡迎港澳旅客來台自由行，將發送如高鐵買一送一及機捷券，方便自由行連網分享的WIFI券、享譽盛名的台灣水果鮮果券，以團客散客並進方式增加吸客動能，以及各項境外企業獎勵旅遊等獎助方案，希望可吸引更多港澳旅客到訪，儘速恢復疫情前水準。

此外，已提前於2023台灣燈會期間邀請香港業者、媒體兩梯次、共18人來台考察，並啟動相關行銷推廣計畫以「療癒．台灣 Soul Taiwan, So Taiwan」主題行銷，迎接港澳開放自由行旅客來台觀光。

為迎接港澳客，各大飯店做足準備，其中晶華以「亞洲萬里通」推出港澳旅客專屬住房專案。雲品旗下君品酒店推出結合五星飯店、米其林三星與VANTEL露營車包套推廣。