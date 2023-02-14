瑪摩麗磁攜手義大利大廠 打造全台唯一瑪摩石展示館
台灣進口磁磚領導品牌瑪摩麗磁，今(14)日宣布攜手義大利國際大廠，打造全台唯一一座面積達300坪的「瑪摩石展示館」。展示館去年底營運以來，在市場造成轟動，也藉此宣示瑪摩麗磁深耕台灣市場的長期戰略。
大尺寸的磁磚在國際間已形成趨勢，可輕易呈現出大器、奢華感的風格，在生產設備不斷進步之下，紋理越來越豐富且逼近真實，尤其又以義大利生產技術與設備在國際上最為知名，深受國際建築與設計師的喜愛。
台灣進口磁磚領導品牌瑪摩麗磁，自開啟全球生產計畫後，便積極與義大利大廠攜手合作，旨在將國際間高品質的磁磚商品引進台灣。
為接軌世界主流設計，同時更好的適應市場變化與需求，因此投入大量資源以現代化、時尚為主題，融合現有的歐式圖書館展廳，打造全台唯一一座「瑪摩石展示館」。
這座展示館座落於台中西屯區總部，自開幕以來短短三個月，即吸引全台超過200組知名建商與設計師前來參訪。
展示館的設計師經過精心設計，以最優雅大方的方式展示瑪摩石產品。無論是產品質量、產品設計，還是在使用方法上，瑪摩麗磁都有高度的專業性和服務優勢。透過這座展示館，客戶不僅可以深入了解產品，還能體驗到更多先進技術和建材應用的靈感。
瑪摩石在展示館中展示超過200款，除了經典的黑白色大理石紋，還包括義大利最新趨勢產品如暖色調、炫目礦石、莫蘭迪色彩等不同主題的風格設計。
商品尺寸最大可達160x320cm，以及深受設計師喜愛的120x280cm，並有多種表面及厚度可供挑選，產品涵概所有建築空間的應用場景，也為台灣空間注入義大利的時尚元素。
瑪摩麗磁總經理黃曜權表示，瑪摩麗磁非常自豪能夠與義大利國際大廠攜手合作，這是一個重要里程碑，也是對客戶的承諾，以提供最優質的面材和服務。同時也期待這個展示館為客戶帶來無盡的靈感和想像空間，並成為他們最信賴的進口磁磚品牌。
黃曜權說，瑪摩麗磁始終秉持「最佳優質面材提供者」的核心理念，帶給消費者最時尚前衛的紋理設計，兼具優異的品牌價質與市場服務力，為國內知名建商與品牌所青睞。
包括北部的台北101、陶朱隱園、台中的雙橡園開發、龍寶建設、南部國城建設，以及中華賓士、BMW、ASTON MARTIN、BENTLEY、McLAREN等知名車廠都有指定選用。除了建案空間，瑪摩石未來也將發展至廚具檯面及家俱市場上。
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