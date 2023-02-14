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摩根投信：中國大陸政策提振亞洲經濟 資金流入新興市場

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根投信指出，中國大陸去(2022)年自11月發布「二十條」放鬆防疫管控措施之後，股市就展開強勁反彈。中國大陸重新開放所導致的外溢效應也同步提振亞洲、新興市場經濟的前景。

此外，歐洲經濟衰退風險放緩，以及日本貨幣政策正常化等，都有於推動美元近期弱勢的表現，使亞股、新興股市在本波的反彈幅度更勝成熟市場。彭博資訊統計，從「二十條」發布到今年2月8日為止，MSCI中國指數大漲34.5%，MSCI新興市場指數漲15.2%，都勝過S&P 500指數的4.5%漲幅。

從資金流向來看，新興市場股市持續吸金，貨幣型基金再度大失血。外資持續買超中國大陸、台灣及南韓股市，陸股更是連續13周獲外資追捧。

展望後市，摩根投信指出，隨著中國大陸經濟逐步走向正常化、當前的家庭儲蓄也已遠超過數十年來的水準，因此過去三年被壓抑的消費支出可望提振經濟，並刺激亞洲其他區域的出口表現。

摩根投信分析，在歷經一年的企業獲利下修之後，在經濟恢復增長的帶動下，亞洲與新興市場股市的企業營收趨勢與利潤率也出現改善，整體獲利前景有望優於成熟市場，提供投資人更多元的選擇機會。

摩根投信 新興市場指數

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