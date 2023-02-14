銅價上看1.2萬美元 華新、第一銅看旺

天災頻仍加上地緣政治干擾，國際重要銅礦生產地頻出狀況產銷失序，最新印尼強降雨造成洪水、山崩與土石流，導致全球第二大銅礦廠暫停作業，進一步催化銅價走揚，華新（1605） 、第一銅可望受惠，受到市場關注。

受此天災影響，市場預期，銅價每噸報價向上攀1.2萬美元機會大增。法人表示，華新麗華電線、電纜需大量銅金屬，第一銅更是國內少數銅廠，單是銅價持續走高，其存貨價值大增。華新14日股價收52.9元、下跌0.2元。

上市企業主管指出，近期印尼強降雨引發洪水、土石流，美國礦業巨擘 Freeport-McMoRan Inc. 位於印尼的全球第二大銅礦場格拉斯伯格（Grasberg）暫停採礦和礦物加工作業，預估要二至三周後才恢復營運。

根據統計，2022年印尼這座礦場產銅占全球供應量的3%以上，如今礦場停擺讓全球銅供應雪上加霜。

法人指出，天災以外，前不久全球最大產銅國智利因政治動亂發展一連串罷工；第二大產銅國秘魯同樣因內亂，示威者在全國各地設置路障並攻擊礦山，導致祕魯銅礦生產放緩甚至停擺；加拿大礦業公司因銅的稅率問題停從巴拿馬運輸。

影響所及，分析師認為，祕魯約30%的銅供應面臨風險，這「可能有利銅價」，銅價升至每公噸1.2萬美元的可能性大增。

上市企業主管表示，中國大陸優化防疫政策後需求將復甦，銅產業還在設法應對新冠疫情引發且因俄烏衝突而加劇的物流挑戰，雖然銅價有起落，但目前期銅價格比去年7月的低點高20%以上。

法人指出，銅價上漲華新受惠，加上華新去年底投產冰鎳，今年進到冰鎳全產全銷，有助第1季營運。

整體而言，華新在銅金屬相關的電線電纜，以鎳為原料的不銹鋼，加上資源事業的多元投資布局，今年起將逐漸發酵。華新先前在在印尼投資設鎳生鐵廠，四條產線已全產全銷，年產能3.6萬公噸鎳金屬，另投資的印尼旭日、緯創兩公司，華新可按持股比例掌控產能，包括鎳生鐵及冰鎳產能，年產能可提升至8.4萬公噸鎳金屬。