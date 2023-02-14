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台鐵台中港支線貨車軌路基淘空 中油：已回填並觀察中

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台鐵台中港支線傳出路基淘空事件，台灣中油公司表示，正在台鐵台中港支線附近進行天然氣地下推管工程，發現後已經回填。圖／台灣中油提供
台鐵台中港支線傳出路基淘空事件，台灣中油公司表示，正在台鐵台中港支線附近進行天然氣地下推管工程，發現後已經回填。圖／台灣中油提供

台鐵台中港支線傳出路基淘空事件，台灣中油公司表示，目前正在台鐵台中港支線附近進行天然氣地下推管工程，今（14）日早上施工單位發現鐵路軌道下方的路基出現沉陷，立即通知台鐵暫時停駛2車次的貨物列車，並進行後續處理工程，目前現場已完成早強混凝土緊急回填作業，並持續觀測地基狀況中。

台灣中油天然氣管線工程單位自今年2月起在清水大排進行地下推管工程，工程地點鄰近台鐵台中港線，施工單位每日依施工計畫在管線路徑進行監測2次，今天上午監測時發現1處地面沉陷，施工單位立即於9時53分通知台鐵及相關單位，鐵路局立即停駛台中港車站往港區方向貨物列車，並於10時45分至現場與工程單位研商路面恢復措施。

依據研商結論，台灣中油責成施工廠商以早強混凝土回填沉陷點至碎石鋪層，待觀察24小時穩定後再由台鐵回填碎石後恢復通車，下午1時10分已完成灌漿作業。

中油表示，本次施工事故，為工程單位主動巡查發現即通報，並為適當處置，未衍生其他事故，後續工程單位將進一步瞭解事故發生原因，研擬必要預防措施，避免再次發生。

台鐵台中港支線傳出路基淘空事件，台灣中油公司表示，將研擬必要預防措施，避免再次發生。台灣中油提供／照
台鐵台中港支線傳出路基淘空事件，台灣中油公司表示，將研擬必要預防措施，避免再次發生。台灣中油提供／照

台鐵 中油公司

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