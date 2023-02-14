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半導體產業鏈深耕桃園 10大熱門交易工業區曝

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
桃園前十大交易最熱工業區出爐，華亞科技園區及周邊區域奪下榜首，累計交易站上200億元大關，第二名為中壢工業區，觀音工業區居第三。圖／信義全球提供
桃園前十大交易最熱工業區出爐，華亞科技園區及周邊區域奪下榜首，累計交易站上200億元大關，第二名為中壢工業區，觀音工業區居第三。圖／信義全球提供

信義全球據實價登錄，統計2020年至2022年桃園前十名交易最熱工業區，由華亞科技園區及周邊區域奪下榜首，累計交易額200億元，專家指出，近年桃園產業發展旺盛，帶動工業用地、廠辦等交易，加上電商崛起，倉儲廠房也成為熱門產品之一。

據統計，第二名為開發時間較早、隨著產業升級近年也逐漸從傳產走向高科技產業的中壢工業區，累積交易額為145億元，化工、金屬工業產業為主的觀音工業區，則以累積交易額為84億元名列第三。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛分析，工業地產市場與景氣走勢、產業榮枯息息相關，觀察經濟部公布之投資台灣三大方案統計至2022年11月止，累計投資額逾1.8兆元，其中桃園為3,677億元，佔整體投資額的20%，顯見桃園產業發展旺盛，企業擴廠需求帶動廠房、土地等工業地產交易。

此外，後疫情時代消費習慣改變，電商網購崛起，產業積極布建物流理貨中心，具備多溫層、智能理貨的倉儲廠房，也是近年工業地產的熱門產品。

信義全球資產桃園商仲部經理張桂珍分析，十大工業區中，榜首的華亞科學園區位於桃園機場捷運線沿線，包括艾司摩爾、穩懋（3105）、美光等科技大廠進駐，群聚優勢形成強大磁吸效應，吸引上下游廠商前往投資設廠，形成完整半導體產業聚落，先前凌華科技（6166）便大手筆以30.8億取得園區整棟廠辦，作為集團企業總部。

中壢工業區交易額145億元，居前十大桃園工業區交易規模排行第二，張桂珍分析，中壢工業區開發較早，產業發展成熟，隨著近年產業升級轉型風潮，中壢工業區也從傳產逐漸走向高科技產業聚落，園區內廠房也在推動立體化更新， 加上緊鄰國道交通便捷優勢，成企業進駐誘因，日月光（3711）集團也加強投資力道，斥資300億元於中壢工業區打造日月光半導體第二園區新廠。

張桂珍指出，桃園捷運軌道建設陸續建置中，加上航空城、龍潭科學園區三期計畫等多項大型開發案齊發，促使工業地產交易持續熱絡。由於工業廠房、土地交易從選址分析、廠房條件到區位發展都涉及專業評估，且需了解中央法規及工業區相關規範，信義全球資產公司看好桃園工業地產發展，專設桃園商仲部，站在市場前端深入經營，提高交易效率。

機場捷運 桃園

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