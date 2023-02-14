聲寶陳盛沺看家電市場仍將成長 年營收以成長2成為目標

聲寶（1604）集團今（14）日盛大舉行集團總部新大樓的落成啟用典禮，聲寶集團總裁陳盛沺表示，雖然全球消費景氣市場仍不看好，但在節能的需求下，他仍看好今年國內家電市場銷售可望維持成長，而聲寶今年全年營收也將以成長2成為目標。

聲寶公司自1936年東正堂創立開始算起，今年即將要邁入88年，總裁陳盛沺指出，基於集團長遠發展，希望能集結集團內部子公司統一辦公，以增加效能、共享資源，因此耗時2年、斥資近5億，完成1,600餘坪的4層工業風設計的聲寶新大樓集團總部，近日集團員工已遷入完成於新址辦公，集團旗下包含聲寶、瑞智精密、東源物流等在進入新營運總部。

對於市場前景，陳盛沺則是說，全球經濟雖然不景氣，但目前看來國際的影響比較大一些，國內原本的消費力道就好，再加上政府的節能補助合計高達5,000元，今年家電市場可望有一波報復性消費，今年國內家電市場的銷售可望較去年成長，對於聲寶今年營收成長，內部估計也是預期可望成長2成。

此外，聲寶新營運總部啟用之後，原本的龜山舊廠區目前也已開始規劃建為物流園區，預計第一期在今年底前就將開始動工，預計最快2024年可望開始有租金收入，目前公司規劃，第一期開發面積約2,000坪，樓地板總面積約4,000坪，以附近的出租行情估算，未來第一期物流園區啟用後，每年租金收約在1億元左右，而龜山舊廠區估計全區在2025至2026年可以完全開發，屆時，3.7萬坪土地開發之後，樓地板總使用面積約在5萬坪，估計每年的租金總收入可望達至6億元左右。