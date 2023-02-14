CRIF中華徵信所：我國WPI與CPI不正常背離 CPI將落後補漲

CRIF中華徵信所今（14）日發表報告，提醒我國WPI（躉售物價指數）與CPI（消費者物價指數）的差距，2019年與2020年起出現較大背離，2021及2022年差距更大、不正常背離，研2023年台灣經濟在外冷內溫下，CPI將對WPI落後補漲，為期最少一季，不排除至半年。

CRIF中華徵信所在這篇名為《台灣物價還沒有漲到頭？當心餐飲業漲價潮！》的報告中提到，餐飲業漲價潮尚未結束，即使今年上半年製造業景氣轉冷，餐飲業調漲的價格也不會下來，今年CPI上升走勢中，餐飲漲價潮仍為最主要推力。

以下為報告全文：

根據主計總處公布的今年1月份台灣的CPI（消費者物價指數）年增率因春節因素，再度升破3%，來到3.04%的半年新高，雖然比2022年3月到7月連續5個月CPI維持在3.27%-3.59%之間為低，不過CRIF認為台灣對2023年物價上漲不能掉以輕心。

CRIF分析指出，以2016年為基期100來看，2022年台灣的消費者物價指數為107.40，較2021年的104.32上升了3.08，寫下2001年以來的新高；年增率則為2.95%，則為2001年以來的次高，僅次於2008年金融海嘯的3.53%，所以儘管2022年全年CPI年增率未突破3%，但是仍然值得戒慎恐懼。理由是通常WPI（躉售物價指數）領漲在先，CPI則具有落後WPI的特性，因此台灣WPI在漲到頂後回跌，但CPI仍會落後補漲一段時間。

CRIF分析，自2020年疫情以來，台灣WPI因全球封鎖邊境經濟急凍，由2020年1月的98.88，下滑到同年5月的91.45，接著一路回升到同年底的94.77，但全年WPI年增率仍大幅衰退了7.77%，相反的CPI在2020年1月為103.28，至12月CPI仍維持在102.71，全年CPI年增率僅衰退0.24%，可見當時終端消費價格沒有出現明顯下跌。

2021年因全球經濟歷經2020年急凍後的急速反轉向上，台灣WPI由1月的96.84又一路上升到11月最高點的107.52，全年WPI年增率高達9.46%，但是CPI卻只由1月的103.08，上升到11月全年最高點的的105.62，全年CPI年增率僅1.97%。

2002年台灣WPI再由1月的107.78直奔6月最高點的119.61，使6月當月的年增率飆高到16.28%；全年WPI年增率雖再創12.43%的新高，但實際上6月之後就呈震盪走跌，且12月的WPI已下滑到114.37，可見WPI已經出現疲軟。不過在WPI出現疲軟時，台灣CPI的走勢，仍然在下半年繼續走強，由7月的107.79上升到12月最高的108.27，以致全年的年增率創下2009年以來的新高！

同時CRIF觀察2022年台灣食物類CPI年增率高達5.66%，較2021年的年增率2.45%成長達1.31倍，並為CPI所有基本分類 年增率之冠，足見食品類的漲幅凌厲，也再度啟動餐飲業的漲價潮。

CPI基本分類包括食物類、衣著類、居住類、交通類、醫藥保健類、教養娛樂類、雜項類。再由近期各類餐飲業龍頭的王品、鼎泰豐、麥當勞、肯德基、吉野家、鬍鬚張、漢來海港自助餐、八方雲集紛紛喊漲來看，餐飲業的漲價潮看來並沒有結束。

CRIF表示，其實2022年餐飲業如路易莎咖啡、咖碼(camacafe)、饗賓餐旅集團、瓦城等大型餐飲集團都為了反映成本，已經先後漲過一波，但是仍然有些業者難以支撐獲利；例如八方雲集陸續關閉轉投資虧損的丹堤咖啡門市、饗賓旗下饗食天堂大直店將在今年2月底熄燈。

而眾多的中小型餐廳及小吃店為維持來客率還在苦撐沒有漲價，今年也都會陸續調漲價格，因此由農曆年前到目前餐飲業的漲價潮尚未結束，即使今年上半年製造業景氣轉冷、餐飲業調漲上去的價格也不會下來，因而今年的CPI上升走勢中餐飲業的漲價潮仍將是最主要的因素。