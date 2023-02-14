「中興米」打造臺灣米國際精品形象 外銷澳洲成績亮眼

行政院農委會農糧署輔導聯米企業成立稻米產銷契作集團產區，打造優質品牌形象行銷海內外市場，並連續五年成功外銷澳洲，於雪梨各大超市及量販店銷售，今（14）日由農糧署署長胡忠一、彰化副縣長林田富共同參與封櫃啓航儀式，共同見證臺灣米行銷全球的軟實力。

聯米企業深耕在地，以集團契作及產銷一體的營運機制生產高品質臺灣米，打造「中興米」品牌優質形象並行銷海內外，除在國內家庭用米、鮮食團膳及加工用米市場占有領先地位，也成功外銷澳洲雪梨及香港等地區，讓「中興米」一舉躍升為世界級品牌，奠定臺灣米為國際精品的形象，近5年外銷澳洲雪梨之臺灣米每年逾180公噸，成績亮眼。

胡忠一指出，聯米企業立足彰化，以提升稻米品質及農民收益為目標， 在農糧署輔導下成立稻米產銷契作集團產區，並與150餘名農友契作，全年二期稻作契作面積逾540公頃。

在集團契作的機制下，由生產端運用大數據結合氣象資料與稻米生長影響辨識模組，建置稻作栽培管理數位分身決策系統，以電腦視覺辨識作物生長指標分析技術，整合稻米灌溉機器學習模型與設施介接，打造智慧化、數位化的農場栽培管理模式，生產優質稻米。

經低溫保鮮並精準控管加工碾製，每一個環節都達到高品質要求，公司設有「科技米飯品控中心」，採用日本製食味計等儀器設備，以科技化品質系統，全力打造最美味、安全、安心的國產米，使「中興米」品牌除了在國內響譽盛名外， 也成功外銷澳洲雪梨及香港等地區，讓臺灣米「讚」上國際。

聯米企業總經理劉德隆表示，彰化縣位於濁水溪流域，有「臺灣米倉」之稱，先天的優越環境再經過聯米企業由生產端到加工端的嚴密控管，生產外觀、品質及口感皆達到最高標準的「中興米」。

「中興米」除年年獲米其林iTQi國際風味評鑑所-風味絕佳獎章外，同時在來自全球100多個國家、近千件食品與飲品中脫穎而出，一舉拿下34顆星殊榮，堪稱稻米界的「臺灣之光」，成功打造臺灣米國際精品的形象，為拓銷全球通路奠定不敗先機。

此次外銷澳洲雪梨的臺灣米，為聯米企業於彰化縣田尾鄉契作栽培之臺南11號，全數取得產銷履歷驗證，未來將於澳洲雪梨各大超市及量販通路銷售，讓國外消費者能品嚐臺灣精品米的美味。

該公司所建立的「中興米」與「台灣穀堡」品牌，在家庭用小包裝米市場中，銷售通路遍及全聯福利中心、家樂福及 momo、pchome、YAHOO等電商，在鮮食團膳及加工用米的合作夥伴涵蓋7-ELEVEN、鼎泰豐、聯華、佳格、肯德基、樂雅樂、蕯莉亞、吉豚屋oyfull珍有福、添好運等，於國內消費市場占有領先地位。