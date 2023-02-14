台南買氣轉中古屋 這區房價二年漲近一倍

科技題材與建設題材加持下，台南新屋市場近年表現亮眼，不只買氣熱，房價更是一路狂飆。但現在形勢出現變化。

東森房屋統計內政部不動產資訊平台資訊，去年Q3，台南屋齡5年以下之新成屋交易佔比僅為16.5%，較前一年重滑8個百分點，也創下2010年以來，12年來同期新低。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，數據顯示，台南新推案價格屢創新高，已使新成屋交易逐漸降溫，買氣逐漸向中古屋轉移，也帶動中古屋房價明顯上揚。

觀察實價資料，台南主要行政區中古屋市場的表現，近兩年以善化區中古屋房價上漲94%最多，價格幾乎翻了一倍，其次分別是南區53%、永康區51%，安平區39%。

東森房屋台南金華加盟店店長鄭勝陽表示，善化區緊鄰南科，就業人口的持續流入帶動當地的居住需求不斷增加，而且善化區還有LM特定區等建設項目為區域房市增添亮點，區內中古屋的平均房價短短兩年就從1字頭跳上2字頭，漲勢驚人。

永康區的建設題材相當豐沛，又可以共享台南蛋黃區的基礎機能，目前永康已有個別預售案的開價跳上4字頭，中古屋也基本都有2字頭的水準，顯見普通民眾的買房門檻愈來愈高。

至於南區，鄭勝陽指出，過去南區受嫌惡設施影響，如南山公墓，導致區域房價行情一直都在較低檔位，最近幾年政府開始積極改善南區的居住環境，加上舉喜重劃區與水交社重劃區的建設，讓南區房市能見度快速提升，區域房價也水漲船高。

他表示，由於南區具有房價基期低的先天優勢，即使區域房價飆漲，目前南區中古屋的價格仍普遍落在1字頭，相較於南市其他精華區而言，南區房價的確很有競爭力。此外，隨著台積電的發展與蛋黃區人口外溢，南區房價仍有落後補漲的動能，購屋民眾值得留意。