瑩碩生技海外布局進入領證關鍵年 三動能助攻營運向上

瑩碩（6677）海外布局進入領證關鍵年，總經理顏麟權13日表示，今年三大動能助攻營運向上，一是成人嚴重憂鬱症用藥有機會拿下中國一致性評價的首張學名藥證；二是腎臟科用藥自5月起出貨東南亞市場；三是營碩開發的兩項雷射穿孔長效藥品，正與日本洽談委託開發案，一旦成功也可帶進業績。

瑩碩受惠營運策略調整得宜，去年合併營收8.64億元，年增4.38%。今年1月合併營收因遇農曆春節工作天數減少，影響單月營收表現，但先前授權給健喬的三項抗癲癇藥品已於本月完成所有權移轉，相關收益將依國際財務報導準則(IFRS)在第1季認列。

瑩碩董事長王建治表示，瑩碩逐步調整集團經營策略，一方面加速投入研發，推進旗下特殊劑型平台的藥物開發、授權與取證；一方面採取同業合作，開創新商機共享綜效。此外，子公司歐帕、泰和碩也分別根據客戶與終端市場需求，進行產能規劃與產品組合優化的調整。

顏麟權表示，公司發展治療成人嚴重憂鬱症的「鹽酸米那普侖」膠囊，有機會拿下中國一致性評價的首張學名藥證，在當地醫保支持下，可獲醫療機構的優先採購。由於同成份藥品在中國市場目前僅有一個競品已上市，合計一年銷售額約人民幣1億元，瑩碩的產品若能獲准上市，可快速搶占市場份額，也能享有較高的毛利空間。

此外，瑩碩的腎臟科用藥去年底在泰國、菲律賓領證，今年5月正式貨泰國市場，菲律賓市場也將在第3季出貨，後續另將有六個品項會在台灣、中國、東南亞等地陸續取證上市。此外，在日、韓二地也分別有四個、兩個受託開發案洽談中。公司今年業務的重心將放在中、日、韓的特殊劑型市場。

顏麟權表示，公司挾厚實的研發能量與特殊劑型平台的優勢，擁有不少首發學名藥與特殊學名藥證，不僅可成為對外提供授權合作的潛在標的，近期在藥品短缺頻傳的情況下，瑩碩也可望受惠轉單效應，由於原廠治療注意力不足的過動症（ADHD）用藥預計第1季退出台灣市場，國內只有瑩碩與一家進口業者可供應，該藥品在台灣的一年銷售額超過1億元，瑩碩有機會分食原廠專利藥釋出的市場大餅。