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麗寶集團宣布徵才近千人 福容飯店缺最大、人才荒上看500位

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
此次麗寶集團開出近千人才需求，又以福容大飯店為首，將招募包含中高階主管，及基層人員共500個職缺。麗寶集團提供
此次麗寶集團開出近千人才需求，又以福容大飯店為首，將招募包含中高階主管，及基層人員共500個職缺。麗寶集團提供

剛榮獲「2023台灣觀光特別貢獻獎」的麗寶集團董事長吳寶田，今（13）日宣布集團旗下的眾多子公司，包含麗寶生醫、建設和營造體系、福容飯店、麗寶樂園渡假區等都將大舉徵才，總數近千人，歡迎各路好漢，一起來打拚。

首先開出500個職缺的是目前已有15家分店的福容大飯店，今年預計還要再開三家分店，包括南投水里，高雄前金，以及嘉義店。其中位於嘉義市世賢路的福容嘉義店、樓高33層，預計今年第3季試營運，擁有370個房間，福容將在32樓將打造一個超過100公尺高的「高空觀景玻璃步道」，能遠眺阿里山絕美風景。

另外屬於福容新旅宿品牌「徠旅」，高雄前金店和南投水里店，都預計在第2季試營運；高雄前金區是高雄最早開發的地區，早年的高雄市議會的所在地，富有政治、經濟、文化特色。從高雄捷運橘線市議會站4號出口走路只需要1分鐘。連同原先的15家分店的人力需求，福容共開出了500個職缺，包含中高階主管及基層人員。

麗寶集團指出，福容飯店過去三年面臨疫情衝擊，不但沒有裁員減薪，今年起還調整薪資，平均調幅超過6％。在員工待遇方面，提供生日禮券、員工餐食、制服送洗、住宿優惠、餐飲折扣、員工宿舍、員工旅遊等福利，對於績效好的同仁也給予良好的薪資獎勵。升遷制度方面則設立福容學院，以培育飯店經理人的角度，打造完善的職能教育，藉此儲備能量提升職場競爭力。

麗寶樂園渡假區疫情前每年創下上千萬人次的旅遊人潮，2022年更與韓國著名品牌LINE FRIENDS合作，不僅有主題房，更有超人氣的「熊大的麗寶小鎮」，迎接疫後的報復性旅遊，渡假區同樣也開出上百個職缺，包括副總、協理、總經理室幕僚等高階主管的職務，以及園藝、房務、工務等第一線服務的人員。

麗寶樂園員工除了全年免費玩樂園，親友也同享多項好康優惠，公司安排健身、花藝、語言等課程及相關證照與學費的贊助，不定期舉辦員工旅遊等活動，更獲得幸福企業票選的肯定。

麗寶集團旗下的多家建設公司，也同步徵才，像是集團中唯一的上市公司「名軒開發股份有限公司」、還有「麗寶建設」和「麗盛建設」也各開出數十個職缺；麗寶生醫同時也向護理人員和醫療行政人員招手。

麗寶集團表示，打造「幸福企業」，「以人為本」是麗寶集團永續經營方針，旗下麗寶建設，福容飯店，麗寶樂園渡假區連續幾年都同時得到幸福企業大賞的肯店。歡迎產業界的有志之士，一起加入。

麗寶集團旗下的福容大飯店、麗寶建設、麗寶樂園渡假區在2022年榮獲幸福企業。麗寶集團提供
麗寶集團旗下的福容大飯店、麗寶建設、麗寶樂園渡假區在2022年榮獲幸福企業。麗寶集團提供

麗寶樂園 疫情 薪資

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