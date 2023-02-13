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為了兩年前「大排長榮」事件 航運集團馬士基在丹麥告長榮

兩年前「大排長榮」事件馬士基開告了 長榮海運回應

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
兩年前「長賜輪」（Ever Given）擱淺在蘇伊士運河。歐新社
兩年前「長賜輪」（Ever Given）擱淺在蘇伊士運河。歐新社

馬士基為了兩年前的「大排長榮」事件，在丹麥長榮海運（2603）。長榮海運今天回應，長賜輪為長榮依論時傭船合約所租賃的船舶，該艘租船擱淺案所衍生的相關責任應由船東承擔。兩年前發生的「長賜輪」（Ever Given）擱淺在蘇伊士運河，後來日本船東也申請共同海損。

根據海運專家指出，共同海損是根據海商法規定，為維護公共海事冒險中危險財產之共同安全，船舶遇到危險、海難等問題，為求共度危險，必須犧牲船上的貨櫃或是支付特殊費用，直接造成費用及損失，必須由船、貨（包括不同的貨主）各方來共同負擔。

例如，2018年馬士基貨櫃船上的貨櫃發生失火，船東聘請救助公司進行滅火等費用，可列入共同海損由船上所有受益者（包括船東、貨主）平均分攤。

長榮海運 日本 丹麥

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