味王董事長陳清福遭起訴 公司：董座私人企業事務

老牌食品廠味王（1203）今（13）公告，水果貿易商「大洋僑果集團」負責人、同時也是味王董事長陳清福，因涉嫌違反商業會計法等案，遭台北地檢署提起公訴；味王表示，公司營運正常，該案對公司財務業務無重大影響。

味王公告中提到，該案純為大洋僑果集團私人企業之內部事務，與味王公司無涉，且味王公司各項管理制度完善，皆遵守法令規定執行公司業務，故對味王公司財務業務無重大影響。

味王是傳統老牌企業，主要生產王子麵、味精等產品，獲利穩定，而東南亞地區最大的味精生產廠商-味丹亦是味王股東之一；味王去年全年營收為63.79億元，年增9.6%，前三季稅後純益為5.38億元，年增49%，每股純益（EPS）為2.26元。

味王走過一甲子，已傳承到第三代，第一代為已故「青果大王」陳查某，第二代為陳查某之子穎川建忠，本名陳建忠，後到日本發展，故改成日本名字，兒子也都在日本接受教育，原本味王是由穎川建忠管理，後來失智，現在是由專業經理人陳清福來接手，陳清福也是陳查某生前老臣。