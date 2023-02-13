雙北投機客炒短熱區曝 接手者一年多付300萬

永慶房屋表示，平均地權條例修正案上路在即，有望抑制預售屋炒作現象，但是成屋和中古屋市場仍不時有短期炒作獲利案件，根據實價登錄資料，在雙北地區，近2年內房屋持有不到1年便轉售的案件，平均漲幅高達15.3%。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，依15.3%的漲幅計算，在雙北地區若是原本2000萬的房子，經由投機客購入轉手，下一手買家可能就要額外付出超過300萬元的差價。300萬的差價即使對雙薪家庭而言，也可能是好幾年的年收入。

進一步分析雙北地區房市短期交易的分布，中和區占比13.2%最多，其次為新莊區11.9%，接著依序為中山區(9.3%)、板橋區(9.3%)、土城區(9.1%)。

陳賜傑指出，上述五個行政區都位屬雙北人口稠密處、交通也便捷，居住需求暢旺、房市交易熱絡，可能造成房市短期交易近半數都集中在這五個區域，有意於此處購售屋的民眾，有必要更加小心。

陳賜傑表示，政府為了遏止房市短期投機炒作的歪風，在2021年推出房地合一2.0，針對未滿2年轉售的案件，課徵45%的高稅率。房地合一2.0上路滿一年，遭課徵45%重稅的短期交易件數直逼3萬筆，以102億元稅額回推，房市短期交易案獲利高達227億元。