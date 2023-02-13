雙北投機客炒短熱區曝 接手者一年多付300萬
永慶房屋表示，平均地權條例修正案上路在即，有望抑制預售屋炒作現象，但是成屋和中古屋市場仍不時有短期炒作獲利案件，根據實價登錄資料，在雙北地區，近2年內房屋持有不到1年便轉售的案件，平均漲幅高達15.3%。
永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，依15.3%的漲幅計算，在雙北地區若是原本2000萬的房子，經由投機客購入轉手，下一手買家可能就要額外付出超過300萬元的差價。300萬的差價即使對雙薪家庭而言，也可能是好幾年的年收入。
進一步分析雙北地區房市短期交易的分布，中和區占比13.2%最多，其次為新莊區11.9%，接著依序為中山區(9.3%)、板橋區(9.3%)、土城區(9.1%)。
陳賜傑指出，上述五個行政區都位屬雙北人口稠密處、交通也便捷，居住需求暢旺、房市交易熱絡，可能造成房市短期交易近半數都集中在這五個區域，有意於此處購售屋的民眾，有必要更加小心。
陳賜傑表示，政府為了遏止房市短期投機炒作的歪風，在2021年推出房地合一2.0，針對未滿2年轉售的案件，課徵45%的高稅率。房地合一2.0上路滿一年，遭課徵45%重稅的短期交易件數直逼3萬筆，以102億元稅額回推，房市短期交易案獲利高達227億元。
陳賜傑分析，房屋買賣總價高，一般不會在短時間內買了又賣；若有短期購入又以高價轉售的情事，很大機率是投機客「炒短線」賺價差，民眾務必小心。民眾若有購屋需求，除了上實價登錄了解區域成交行情及物件前一手買賣資訊，也要小心投機客聯手不肖業者，先低價購入房屋後，再以話術或簡易裝潢墊高房價出售，哄騙買家以不合理高價成交，從中賺取價差暴利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言