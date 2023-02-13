快訊

震災的傷痛與堅強：敘利亞醫生救治兒童的沉痛呼聲

金馬得主離世享壽73歲 吳念真受訪得知震驚

誰的氣球打斷布林肯訪陸？ 大陸知情官員也「嚇一跳」

雄獅搶攻疫後觀光商機 祭出百萬年薪徵才、無經驗可

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雄獅集團今年預計擴⼤徵才500⼈，首波鎖定旅遊、旅宿、行銷、資訊科技、餐飲等。圖/雄獅提供
雄獅集團今年預計擴⼤徵才500⼈，首波鎖定旅遊、旅宿、行銷、資訊科技、餐飲等。圖/雄獅提供

國際旅遊市場逐步回溫，雄獅（2731）為迎接日漸旺盛的跨境旅遊需求，並朝向生活產業積極發展，今年預計擴大徵才500人，首波鎖定旅遊、旅宿、行銷、資訊科技、餐飲、經營分析、國際發展等人才，2月18日 （六）將於松菸欣講堂文創基地舉辦首場實體徵才招募活動。

面對疫後多元的服務需求，旅遊事業單位招募即日起展開，包括產品企劃、全台業務等，無業務經驗者通過三個月評核提供獎金一萬元，薪資加業績獎金後，年薪有望上看百萬。並因應集團進行國際化策略布局，特別招聘具備英語、法語、西班牙語、德語、日語、韓語、粵語、越南語等各語言專長人才。此外，集團「欣食旅」餐飲事業持續發展，旗下已有「gonna」和「光一」兩大品牌，若包含第1季即將於台北松山文創園區開幕的全新品牌「Island133」，全台共有10間據點，此次招募將為各品牌展店的人力配置做足準備。

雄獅集團表示，疫後加快腳步轉型生活產業，深耕國內食、宿、遊、購、行領域，積極發展文化與觀光場域，同時擴大國際化經營版圖，導入數位化應用，希望找尋具熱情和專業創新的人才，一同帶給消費者嶄新的服務體驗，提升台灣觀光服務價值。而人才是企業發展的重要基石，集團重視全方位的人才培育，鼓勵員工申請職務轉調，或因應組織需求進行海外工作輪調，據統計內部已有25%的員工參與輪調，不僅拓展個人職涯想像，也同步提升公司競爭力。

雄獅表示，有志加入者，可透過活動召募網站投遞履歷，經過初審後將有專人主動聯繫約定場次時間，當日到談者將提供見面小禮，錄取報到後另有報到禮，還可參加現場抽獎，最大獎為價值萬元的金沙湖畔渡假會館VIP套房住宿券，或有機會獲得藍皮解憂號免費體驗、光一 一個時間餐飲抵用券、欣講堂課程等。

餐飲 雄獅 觀光

延伸閱讀

雄獅啟動年度徵才 百萬年薪不是夢

雄獅啟動年度徵才 有望挑戰百萬年薪

百萬年薪不是夢！雄獅啟動徵才 向旅遊餐飲、國際人才招手

雄獅獨賣！大阪捷絲旅自由行買2送1、團體旅遊3萬有找

相關新聞

味王董事長陳清福遭起訴 公司：董座私人企業事務

老牌食品廠味王（1203）今（13）公告，水果貿易商「大洋僑果集團」負責人、同時也是味王董事長陳清福，因涉嫌違反商業會計...

雙北這五處短期交易多 平均每件獲利超過180萬

「平均地權條例」修正草案上路在即，有望抑制預售屋炒作現象，但是成屋市場仍不時有房市短期炒作獲利案件，永慶房屋根據實價登錄...

業界首創TOYOTA智慧購APP 開放全車系線上預選愛車

全球走過疫情風暴後，很多的消費模式都改變，線上買東西的內容愈來愈多，金額也愈來愈高，TOYOTA顧客服務升級，TOYOT...

用通勤時間換居住品質？ 全台這縣市最愛買新屋

據內政部不動產資訊平台資料顯示，去年前三季苗栗縣屋齡5年以下新成屋的住宅買賣筆數為799筆，佔全縣住宅買賣總筆數的29....

三地和潤鴻海遠雄合資 首件大型輸電級儲能聯貸案簽約

北基國際（8927）100%轉投資之子公司三地能源，今（13）日舉行「三地能源高雄牛潮埔170MW合資入股暨銀行聯合授信...

三地攜手和潤、鴻海、遠雄等子公司 開發全台最大170MW儲能案場

北基國際（8927） 100%轉投資之子公司三地能源針對投資近70億元在高雄牛潮埔自建的170MW儲能新案場，今(13)...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦