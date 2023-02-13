雄獅搶攻疫後觀光商機 祭出百萬年薪徵才、無經驗可

國際旅遊市場逐步回溫，雄獅（2731）為迎接日漸旺盛的跨境旅遊需求，並朝向生活產業積極發展，今年預計擴大徵才500人，首波鎖定旅遊、旅宿、行銷、資訊科技、餐飲、經營分析、國際發展等人才，2月18日 （六）將於松菸欣講堂文創基地舉辦首場實體徵才招募活動。

面對疫後多元的服務需求，旅遊事業單位招募即日起展開，包括產品企劃、全台業務等，無業務經驗者通過三個月評核提供獎金一萬元，薪資加業績獎金後，年薪有望上看百萬。並因應集團進行國際化策略布局，特別招聘具備英語、法語、西班牙語、德語、日語、韓語、粵語、越南語等各語言專長人才。此外，集團「欣食旅」餐飲事業持續發展，旗下已有「gonna」和「光一」兩大品牌，若包含第1季即將於台北松山文創園區開幕的全新品牌「Island133」，全台共有10間據點，此次招募將為各品牌展店的人力配置做足準備。

雄獅集團表示，疫後加快腳步轉型生活產業，深耕國內食、宿、遊、購、行領域，積極發展文化與觀光場域，同時擴大國際化經營版圖，導入數位化應用，希望找尋具熱情和專業創新的人才，一同帶給消費者嶄新的服務體驗，提升台灣觀光服務價值。而人才是企業發展的重要基石，集團重視全方位的人才培育，鼓勵員工申請職務轉調，或因應組織需求進行海外工作輪調，據統計內部已有25%的員工參與輪調，不僅拓展個人職涯想像，也同步提升公司競爭力。

雄獅表示，有志加入者，可透過活動召募網站投遞履歷，經過初審後將有專人主動聯繫約定場次時間，當日到談者將提供見面小禮，錄取報到後另有報到禮，還可參加現場抽獎，最大獎為價值萬元的金沙湖畔渡假會館VIP套房住宿券，或有機會獲得藍皮解憂號免費體驗、光一 一個時間餐飲抵用券、欣講堂課程等。