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Lexus Electrified品牌概念店 范少勳當一日店長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
范少勳擔任LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店一日店長，帶領粉絲一同賞車。業者提供
范少勳擔任LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店一日店長，帶領粉絲一同賞車。業者提供

以品牌傳奇超跑LFA為設計靈感的電動超跑概念車Lexus Electrified Sport Concept自2023年1月19日起於LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店限期展出。吸引更多民眾一同見證電動超跑的不凡魅力，特別邀請帥氣十足的范少勳擔任LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店一日店長，帶領粉絲一同賞車。

Lexus在推行電動化的過程中持續推出多元動力，包含油電複合車(HEV, Hybrid Electric Vehicle)、電動車(BEV, Battery Electric Vehicle)與插電式油電複合車(PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle)，以滿足不同消費者的需求與喜好。而在打造環境永續、達成碳中和的目標路上，Lexus不忘滿足消費者對駕馭樂趣的想望，持續藉由性能進化及個性化的工藝美學，打造出獨具質感、超越以往的未來車款。

電動超跑概念車Lexus Electrified Sport Concept承襲LFA的超跑基因，這款未來跑車從0到100公里的加速時間將在2秒以內達成。其優異的加速、轉向和剎車表現，在在展現出強悍的跑車性能和無可取代的極致駕馭感受。活動當日一日店長范少勳除了向粉絲詳盡的介紹概念店最新展示的電動超跑概念車Lexus Electrified Sport Concept外，也與現場粉絲近距離互動合影，現場氣氛十分熱絡。本身很喜歡開車的范少勳表示：平常很喜歡研究性能車款，能來擔任一日店長，與大家分享帥車，覺得很榮幸也很興奮。

除了介紹概念車外，本身喜歡吃甜食的范少勳也在概念店大啖美味甜品。Lexus品牌概念店持續與知名餐飲合作推出概念店限定甜品，本次范少勳品嚐了概念店限定販售、有奶酥界愛馬仕之稱的「正面奶酥」抹茶口味，熱騰騰、口感酥脆的正面奶酥一從烤箱出爐，抹茶的香味立刻滿布整間概念店，對於甜品的滿意度范少勳洋溢在臉上，范少勳也在活動中也抽選出多位粉絲，贈送Lexus品牌概念店甜品招待券，邀請粉絲日後再訪概念店。

LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店，一日店長范少勳，邀粉絲一起賞車大啖美味甜品。業者提供
LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店，一日店長范少勳，邀粉絲一起賞車大啖美味甜品。業者提供

Lexus 跑車

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