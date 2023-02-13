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三地攜手和潤、鴻海、遠雄等子公司 開發全台最大170MW儲能案場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
三地能源與永豐銀行、台北富邦銀行等7家銀行簽訂授信合約，完成8年期新台幣47.5億元聯合授信案，資金將投入於高雄牛潮埔170MW儲能案場興建。照片／業者提供
三地能源與永豐銀行、台北富邦銀行等7家銀行簽訂授信合約，完成8年期新台幣47.5億元聯合授信案，資金將投入於高雄牛潮埔170MW儲能案場興建。照片／業者提供

北基國際（8927） 100%轉投資之子公司三地能源針對投資近70億元在高雄牛潮埔自建的170MW儲能新案場，今(13)日舉行「合資入股暨銀行聯合授信簽約典禮」，與和潤企業（6592）旗下和潤電能、鴻海旗下利億國際投資、遠雄旗下遠雄人壽簽署合資協議，四大集團結盟全力衝刺綠能儲能商機。

同時，與永豐銀行、台北富邦銀行等7家銀行簽訂授信合約，完成47.5億元聯合授信案，該案刷新多項儲能業之最，預計2024年第1季執行台電併網作業，成為全台最具指標的儲能案場

今日所舉行的「合資入股暨銀行聯合授信簽約典禮」包括高雄市經濟發展局廖泰翔局長、三地集團執行長暨三地能源副董事長鍾育霖、和潤電能劉源森董事長和七家銀行代表等重量級貴賓皆出席見證。

該案由北基國際 100%轉投資之子公司三地能源，透過籌資引進和潤電能、利億國際投資和遠雄人壽為策略性投資人，今簽署戰略合作協定，共同發展位於高雄牛潮埔的台電併網型儲能調頻備轉服務，其中三地能源將持有過半股權、和潤電能持股20%、利億國際和遠雄人壽則分別持有10%和9%，四方共同展現投入儲能市場的決心。

三地能源並與永豐銀行、台北富邦銀行等7家銀行簽訂授信合約，完成8年期新台幣47.5億元聯合授信案，資金將投入於高雄牛潮埔170MW儲能案場興建，此案創造兩項紀錄，一是本案為全台最大單一儲能場，是全台第一件成功籌組的170MW輸電級儲能案、二是此聯貸金額刷新儲能業新高紀錄，獲得最多家銀行大力支持，參貸總金額達70億元，超額認購近達1.5倍，全案最終以47.5億元結案，顯示金融界對三地能源儲能建置發展給予高度的肯定和認同。

三地集團執行長暨三地能源副董事長鍾育霖表示，本建置容量高達170MW/ 318MWh 的智慧儲能系統，設置於高雄鳳山區牛潮埔自有土地上，採用全球前三大儲能系統整合商-瓦錫蘭公司的儲能系統，具高度安全性及穩定性，而施工維運團隊則是由國內前三大電機大廠-士林電機承攬，深厚建置經驗有助於減少我方摸索及縮短學習曲線，除了設備上通過業界最嚴格的UL9540儲能系統安全性現地認證，消防安全方面，我們依據國內最新法規，符合各項消防規定、維持安全距離等，期望透過對儲能設備、消防、及場域嚴格把關，確保在安全下發展儲能。

鍾育霖補充說明，有別於前三個儲能案場為小MW功率型(dreg)，為因應再生能源的提升及其高變動性的不穩定，需在緊急事故發生時，1秒鐘之內提供迅速且大量反應來維持電網穩定，高雄牛潮埔儲能案場為目前全台單一最大，且超過100MW之案場，可提供大量的電力供應，可有效強化電網韌性及緩解尖峰供電壓力。更值得一提的是，本案場建置容量達170MW/318MWh所儲存的單日電量，相當於31.8萬度電，約為三萬戶家庭一天的用電量，等同高雄鳳山區五分之一家庭的用電量。

三地能源針對投資近70億元在高雄牛潮埔自建的170MW儲能新案場，今(13)日與和潤企業旗下和潤電能、鴻海旗下利億國際投資、遠雄旗下遠雄人壽簽署合資協議。照片／業者提供
三地能源針對投資近70億元在高雄牛潮埔自建的170MW儲能新案場，今(13)日與和潤企業旗下和潤電能、鴻海旗下利億國際投資、遠雄旗下遠雄人壽簽署合資協議。照片／業者提供

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