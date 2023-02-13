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台中4000萬以上豪宅交易 「一聯三寶由雙陸」高占六成

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市去年4,000萬元以上大樓豪宅成交，「一聯三寶由雙陸」占六成。記者宋健生/攝影
台中市去年4,000萬元以上大樓豪宅成交，「一聯三寶由雙陸」占六成。記者宋健生/攝影

根據內政部最新資料統計，2022年台中市總價超過4,000萬元的豪宅大樓，包括成屋及預售交易共有458戶，其中，被網友視為七期指標建商代表「一聯三寶由雙陸」的聯聚、寶輝、龍寶、寶璽、由鉅、雙橡園及大陸建設等品牌就有269戶交易，比重近六成達58.7%。

進一步觀察最競爭的預售市場，則有225戶豪宅大樓交易，「一聯三寶由雙陸」則占了150戶，占比達66.6%。其中，銷售前三名的雙橡園、由鉅及大陸更有135戶成交，占了驚人的九成，顯見其品牌魅力。

2022年整體房地產壟罩在抑制房價政策的不確定性，己不復見當日完銷的榮景，整體房市受到不小衝擊，尤其高總價、高單價的產品抗性更大。而央行自2021年12月再度緊縮豪宅貸款限制，總價4,000萬以上限貸4成，讓原本就極為少數的交易量，更是備受考驗。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，全台擁有最強消費力道的中台灣，由於具備厚實基礎的產業聚落，創造許多獨占關鍵技術的隱形冠軍。

在如此豐沛的經濟產值下，進而帶動民間消費能力，造就新光三越台中店成為全台百貨業績龍頭，好事多南屯店更是全球業績第一名。因此，高資產客層對於資金佈局與規劃，從台中市的豪宅市場，就能窺見其中。

而由2022年台中市總價超過4,000萬元豪宅大樓的交易狀況來看，即便是豪宅品牌，也都受到相當的挑戰，各品牌無不端出最好的牛肉，企圖展現更好的產品競爭力。

各家建商不論是在地段、規劃設計、結構型態與售後服務，都必須更加突出。例如由鉅建設，透過品牌會所的設立，讓消費者感受沉浸式的空間體驗，進而傅遞品牌魅力，更因為擁有七期核心地段難得的1,400餘坪大基地，順利開啟「由鉅惟上」的銷售表現，並擠進2022年度銷售排行前三名。

聯聚建設的新成屋「聯聚瑞和」，是少數在市場上每戶總價皆破億的建案，在2022年更創下 18戶的交易量，足見其品牌力與地段優勢。

七期豪宅品牌後起之秀「雙橡園開發」，在站穩七期20年後，透過更優化的硬體設計與自建物業管理服務，更是成功搶占第一名的席次。

要在這硬實力的榜單中脫穎而出，在軟硬體規劃上一定要具一定程度的差異性。從前三名分析得知，年度成交量居冠的「雙橡園開發」，在鋼料成本飛漲的情況下，連續三案使用鋼骨大樓，且在精華地段取得2,000坪以上的大基地。

如「雙橡園2279」、「雙橡園2925」規劃逾千坪私有花園，更在每天百分百會使用的車道規劃「單進單出」，車道内不會車，及飯店後場的「獨立服務動線」設計。

值得一提的是，除了硬體設備，建商甚至引進頂粵吉品餐飲團隊進駐、自建物業、提供一日六餐、頂級桌宴、禮賓接駁及專屬活動策劃等款待服務，爭取高端客層認同。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔表示，隨著近日「平均地權條例」部分條文修正案三讀通過，相對購屋族群態度轉趨保守、觀望。2023年各品牌建商，一定要拿出實質的牛肉，來寵愛自己的住戶，才能勝出。

住展雜誌則指出，購屋族成交猶豫期拉長，但也因此累積不少遞延性買盤，今年329檔期新案進場後可望活絡市場，而具有品牌力加持的個案，具珍稀性，受影響較小，只要產品規劃得宜，可望有不俗的去化表現。

2022年台中市總價4,000萬元以上豪宅大樓產品成交一覽。資料來源：內政部實價登錄
2022年台中市總價4,000萬元以上豪宅大樓產品成交一覽。資料來源：內政部實價登錄

豪宅 雙橡園

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