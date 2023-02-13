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今年房市走勢如何？財經學者：329房市檔期後應會底定

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

1月營造暨不動產NMI指數為44.4，仍呈現緊縮，究竟今年的房市走勢如何？中華經濟研究院第三研究所助研究員陳馨蕙表示，就看接下來329房市檔期的推案量，還有銷售量和推案價，今年的態勢應該就會比較底定了。

陳馨蕙指出，營造暨不動產1月NMI指數呈現緊縮，主要是組成指標中，商業活動與新增訂單受到1月營業天數較少所致，但對於未來六個月展望部分，指數則是往上走。

因為今年政府的公共支出，相關建案已陸續開出，不過，在住宅部分，目前看法則是比較兩極，雖然「平均地權條例修法」三讀通過，其中預售屋換約限制不溯既往，相對比較樂觀一點，但是整個趨勢，還是看到兩極化的現象。地區型或槓桿程度高的還是不好，可是相對大型企業，這一波鋼價上漲，不動產業者馬上感受到，推案也相對審慎。

陳馨蕙指出，營建不動產分為工程、不動產開發、仲介三大塊，整體來說，氛圍已沒有之前想的那麼悲觀，但是差異就是看它的槓桿程度。

此外，陳馨蕙也提到，1月營造暨不動產不僅原物料價格往上，服務費收費價格雖然曾經在去年11、12月呈現持平，但只是持平，現在價格還是往上，包括人力、營業成本都是持續攀升，鋼價先前稍微好一陣子，但現在又開始漲，而且漲得頗兇，還有營建業也面臨永續議題，包括結構設計等。

因此，小型或地區型的營造暨不動產企業面臨成本攀升，還有目前上的房市政策，以及一般民眾考率利息壓力，確實在銷售上跑得比較慢。不過，中大型或北部地區的建案，目前表現有比較好一點，預估329房市檔期結果出來之後，今年的整體態勢就會比較底定。

房市 鋼價

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