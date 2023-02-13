持有1年內就賣房 永慶調查：下手買家恐多負擔300萬價差

《平均地權條例》修正草案上路在即，有望抑制預售屋炒作現象，不過房仲業者觀察房市短期交易，仍有部分炒作獲利的案件發生。永慶房屋據實價登錄統計，在雙北地區，近2年內房屋持有不到1年便轉售的案件，平均漲幅高達15.3%，平均每件房市短期成交案獲利超過180萬元，其中，價差超過20%的房市短期成交案件，比例高達39.2%，平均獲利280萬元。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，根據15.3%的漲幅計算，在雙北地區若是原本2000萬的房子，經由投機客購入轉手，下一手買家可能就要額外付出超過300萬元的差價，300萬的差價即使對雙薪家庭而言，也可能是好幾年的年收入。

觀察雙北地區房市短期交易的分布，中和區佔比13.2%最多，其次為新莊區11.9%，接著依序為中山區9.3%、板橋區9.3%、土城區9.1%。陳賜傑指出，上述行政區都位屬雙北人口稠密處、交通也便捷，居住需求暢旺、房市交易熱絡，可能造成房市短期交易近半數都集中在這五個區域。

陳賜傑表示，政府為了遏止房市短期投機炒作的歪風，在2021年7月正式實施《房地合一2.0》新法，針對持有不動產未滿2年又轉售的案件，課徵45%的高稅率。

《房地合一2.0》上路滿一年，遭到課徵45%重稅的短期交易件數直逼3萬筆，以遭到課徵的102億元稅額回推，房市短期交易案總共獲利高達227億元，獲利驚人。