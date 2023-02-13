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政府節能補助助攻 電商外宿家電買氣最高年增九成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全台大專院校返校潮來襲，開學商機再掀一波高峰。富邦媒（8454）旗下momo購物網表示，學生族外宿需求加上政府節能補助助攻，推動站上家電買氣狂飆，2月至今冰箱年增高達90%，清潔家電突破45%，外宿廚電也有雙位數的成長表現，其中多功吸塵器、微波爐/烤箱、瞬熱飲水機、單人小冰箱等最受外宿學生族青睞。

2023年政府節能補助開跑，最高補助達5,000元，加上返校商機帶動學生外宿家電需求，momo購物網表示，環境整潔是居住舒適度的首要關鍵，加上小坪數租屋空間收納需求，「一機多功吸塵器」為外宿族必備家電，無論吸塵或是進階至拖地及吸水都能搞定。人氣夯品如「dyson」Digital Slim Fluffy Extra SV18 輕量無線吸塵器，或是高CP值的「禾聯」4in1無線吸塵洗拖地機，吸塵及拖地可一次完成；「伊萊克斯」超級完美管家吸塵器HEPA進化版，夢幻粉紅外觀十分吸睛。

飲食自煮也是外宿學生族重要的課題，「廚房家電」堪稱外宿美食利器，兩大熱門選購商品分別是能快速覆熱、簡單料理的「微波爐/烤箱」，另外則是煮熱水神器「快煮壺/瞬熱飲水機」，煮碗泡麵、來杯熱飲都方便。熱賣商品包括「東元」20L電烤箱、具5段火力調整的「聲寶」天廚20L微波爐、煮沸後自動斷電安全省電的北歐風「麗克特」Clair 經典快煮壺，以及「飛利浦」2.2L免安裝瞬熱濾淨飲水機，單月最高狂銷破千台。

租屋處少不了適合單人飲食儲放的「小冰箱」，80至101小容量冰箱熱銷價格帶落在8,000元以下，其中省電、低噪音是外宿族關注的重點，帶動一、二級能效與運轉音量40分貝以下的商品熱銷，像是最高單月狂銷600台的「東元」101公升一級能效定頻右開雙門冰箱、「歌林」90公升一級能效定頻右開雙門小冰箱，皆符合節能環保一級能效，且擁有冷藏與冷凍雙門設計，小巧機身兼具容量與性能；家庭式合租的外宿學生族們則以「LG」191公升二級能效變頻右開單門冰箱較受歡迎。

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