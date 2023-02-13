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脫北不稀奇、高雄也在脫高 一表看6都人口大量外流區

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

台北房價高，脫北已是不可逆趨勢，不過台灣房屋統計內政部資料，2022年六都中有四都遷出人數多於遷入，台北市淨遷出人口達3萬7457人，名列第一，高雄市全年流失7225人，排名第二，顯示高雄也有不少人「脫高」。

至於淨遷入常勝軍仍是桃園市，去年淨遷入人口達6659人。

進一步觀察六都中，淨遷出最多的區域，台北市房價最高的大安區淨遷出6146人，居台北之冠；新北也是房價一哥板橋區減少最多，淨遷出3784人，而桃園市的大園區，淨遷出達6252人，不僅是桃園第一，也是六都淨遷出最多的行政區 。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，六都人口遷徙流失最多的區域，大多是區域中發展成熟的區域，一則因為人口密度高，且房價高，加上屋齡高，因此讓尋求宜居生活的年輕人，產生了向外移居的念頭。

以台北市為例，12個行政區都是遷出人口大於遷入人口，顯示在台北購屋或居住的壓力指數頗高。

桃園因為和雙北在同一生活圈，且建設利多豐沛，就業機會也多，所以近年吸引大量輕移民人口，其中以龜山的淨遷入人口最多，不過大園區卻意外成了淨遷出人數最可觀的區域。

台灣房屋A7長庚直營店林士涵表示，桃園航空城土地徵收計畫案已進入實質動工階段，因此去年有許多居民陸續搬遷，使大園人口明顯下滑。龜山因交通便利，且周邊有工業區、科學園區和長庚醫院和體育大學，就業就學人口多，居住需求旺，加上擁房價親民的A7重劃區，吸收了不少雙北南移的自住客。

張旭嵐指出，六都人口淨遷入的冠軍區域，也幾乎都有新興重劃區坐鎮，像是新北林口有林口新市鎮，台中北屯有廍子、14期、單元12、總站特區等眾多重劃區，台南淨遷入最多的安南區，亦有九份子、商60副都心，高雄仁武則有84期與霞海重劃區。

這些地區雖居各縣市的都會外圍，但經重劃後，街廓整齊，還有公共建設健全、雙語國小教育優質、社區大樓產品新穎等特色，加上建商推案量大，因而吸引了許多年輕人口移居。

資料來源／台灣房屋
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示意圖。台灣房屋提供
示意圖。台灣房屋提供

房價 重劃區

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